Neznana Hemingwayjeva kratka zgodba

Ernest Hemingway

© Wikipedia.org

V ameriški reviji The New Yorker je bila ta teden prvič objavljena doslej neznana kratka zgodba Pursuit As Happiness slovitega ameriškega pisatelja Ernesta Hemingwayja, ki pripoveduje o lovu na največjega marlina, ki je kadarkoli plaval v oceanu. v njej pa je zaznati podobnosti s Hemingwayjevo novelo Starec in morje. V ospredju avtobiografske zgodbe je lov na ribo, vrste marlin. "Ko smo jo zagledali, smo vedeli, kako mogočna je v resnici. Ne bi mogli reči, da je bilo zastrašujoče. Bilo je prekrasno," je zapisal Hemingway.

Njegov vnuk Sean Hemingway je povedal, da je natipkan izvod kratke zgodbe odkril, ko je preučeval Hemingwayev arhiv v bostonski knjižnici in muzeju John F. Kennedy. "Ne vem, zakaj zgodba doslej ni bila deležna pozornosti. Gre za dragulj med doslej neobjavljenim materialom."

Zgodba Pursuit As Happiness, ki naj bi nastala med letoma 1936 in 1956, bo kot dodatek vključena v novo izdajo dela Starec in morje (1951).

O avtobiografskosti zgodbe pa je dejal, da je mogoče zgodbo navdahnila ribiška odprava v letu 1933, a so bile po njegovem mnenju vir navdiha zanjo mnoga različna doživetja, ki jim je avtor dodal literarne elemente.

Sean Hemingway je presodil, da zgodba ni nastala kot gradivo za omenjeno novelo.

Ernest Hemingway (1899-1961) je eden največjih pisateljev 20. stoletja. V svojih delih je pisal o pomembnih zgodovinskih dogodkih, kot so I. in II. svetovna vojna, španska državljanska vojna in velika ameriška gospodarska depresija. Za svoj opus je leta 1954 dobil Nobelovo nagrado za literaturo.

Poleg novele Starec in morje med njegova znana dela sodijo še Pariz - premični praznik, Resnično ob prvem svitu, Med lovom in vojno, Zbogom, orožje! in Zeleni griči Afrike.