Brezplačni koncerti na vrtu Kina Šiška

Nastopilo bo enajst žanrsko raznolikih izvajalk in izvajalcev, od tega štirje iz tujine

An Eagle In Your Mind

Od 24. junija do 2. septembra bo na letnem vrtu Kavarne Kina Šiška potekal cikel brezplačnih koncertov Poletje v Šiški, ki bodo potekali vsako sredo ob 20.00. Po dveh uspešno izvedenih koncertnih ciklih v letih 2018 in 2019 , bo tokrat nastopilo enajst žanrsko raznolikih izvajalk in izvajalcev, od tega štirje iz tujine.

Na prvem koncertu (24. junija) bo nastopil mlad kantavtor Jakob Kobal v duetu jz violinistom Danijelom Bogatajem (Fed Horses). Njegova leta 2016 izdana pesem "Cloudless Skies" je pritegnila ogromno pozornosti in bila v letu izida med največkrat predvajanimi skladbami na Valu 202.

V7t1WSVceRE

Na prvi julijski dan bosta za sodoben country blues pejsaž poskrbela Samuel Blues & Miha Erič, ki veljata za najbolj izvirna in nadarjena umetnika slovenske rock-blues glasbene scene.

KsdJnWDoynw

Kantavtor Martin Ramoveš (8. julija) je doslej izdal štiri albume: Zvok dežele (2011), Nesojeni kavboji (2014), Astronomi (2017) in Rob (2019). Ramoveš se poleg pisanja besedil in glasbe ukvarja tudi s stripom, tako da je večina albumov izšla skupaj s stripovskimi knjigami. Na Poletju v Šiški bo 8. julija nastopil z Markom Petričem (bas, vokal) in Rokom Skolibrom (bobni).

TfHSry-_lp0

Makedonec v Ljubljani in njegov solo glasbeni projekt Rush to Relax prinaša vse vrline doma posnetega muziciranja, usidranega v rigidnem DIY mindsetu in uglasbljenega pod ogromnim vplivom globalne rokenrol zapuščine. Istoimenski prvenec je izšel septembra 2019 v obliki kasete za ljubljansko založbo Look Back and Laugh, albumu pa sta sledili dve krajši regionalni turneji. Rush to Relax se bo 15. julija Šiški premierno predstavil v razširjeni obliki. Damjanu se bosta na kitarah pridružila še Jan (Morvern) in Erik (Long Dumb Voices).

x7Va43P7P2c

Дeva (22. julija) je v celoti DIY solo projekt 19-letne Dorine Takács iz Budimpešte. Glasba ima že od nekdaj veliko vlogo v njenem življenju. Sama piše in producira svoje skladbe, poje ter ustvarja naslovnice. Njen izraz zaznamujejo elegantni atmosferični zvoki, utripajoče bas linije in polifonične mantre, ki jih navdihujejo čarobne madžarske ljudske pesmi.

syZ1I7C8hJM

Igor Božanić (29. julija) je kantavtor iz Banjaluke. Glasbo je začel ustvarjati leta 2016 pod psevdonimom Sir Croissant. Samostojno je objavil tri EP izdaje in nastopil na regionalnih festivalih, kot so MENT, Indirekt, Americana, Šakan, Novi Val, Začarana Močvara in drugi.

B7M01W1HdDI

Nov pop za nove generacije bo 5. avgusta predstavil Panon, ki s svojim čutnim vokalom, minimalističnimi podlagami in odrezavimi raperskimi vložki na domača tla prinaša svežino neobremenjene elektronske godbe. Kot pripovedovalec zgodb, ki se je ravnokar znašel v domačem elektronskem podtalju, svoj ugled vzdržuje z iskrenim performansom in z ustvarjanjem intimnega vzdušja.

empjoLN0PD0

Kamniško kantavtorico Manco Berlec (12. avgusta) smo v zadnjem letu lahko zasledili na vseh večjih slovenskih radijskih postajah, njen prvenec Gola je bil več tednov na iTunes lestvicah, skladba “Kadilka” pa je bila izglasovana za popevko tedna na Val 202. Nastopila je tudi na letošnjem tekmovanju EMA 2020. Na koncertu starih in novih avtorskih sklad, ki jih bo obarvala s kitaro in live loopingom, se ji bo pridružil kitarist Dejvid Knežević.

2GlMx6yIvWA

Hrvaški alternativni duo Neon Wife (19. avgusta) se je glasbeni sceni predstavil z izdajo prvega singla “Back Row” maja 2019. Ideja za kreativno sodelovanje uveljavljenih hrvaških glasbenic Irene Žilić in Lucije Potočnik je nastala, ko sta obe igrali v Ireninem bendu. Leta 2018 sta se glasbenici odločili projekt spremeniti v polnopravno zasedbo.

ngu4HB2qork

Trio, ki v razširjeni zasedbi skupaj ustvarja pod imenom Romanca, v zadnjem letu predstavlja skladbe s prvenca Počasi in previdno. Pesmi pianistke Mance Udovič bodo 26. avgusta zazvenele tudi v Šiški. Glasbeniki prepletajo minimalistične klavirske melodije s prvinami rocka in pop koračnic. Svoj repertoar, razširjen z avtorskimi skladbami Uroša Buha, bodo tokrat predstavili v lahkotnejši, komorni različici.

CbaBTyL_8YY

Na zadnjem koncertu (2. septembra) bo nastopil francoski dvojec An Eagle in Your Mind, ki destilira hipnotičen in nomadski folk nekje med akustičnim psihedeličnim rockom, repetitivnim šamanskim transom, ekstatičnim ambientalnim stonerjem in težko sakralno glasbo. Od leta 2016 dvojec ustvarja, snema in nastopa na cestah Evrope, Afrike ter Bližnjega Vzhoda. Z več kot 150 odigranimi koncerti (Fusion Festival, France Tv, Epicerie Moderne, ogrevanje za Yasmine Hamdan, Coopérative de Mai...) je duo izdal svoj drugi album Miraculous Weapons.

0G07PYiUbSs