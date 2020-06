Po odprtju knjigarn skokovita rast prodaje knjig, na vrhu protirasistična literatura

Na vrhu prodajne lestvice se je znašla protirasistična knjiga Reni Eddo-Lodge, ki je postala prva temnopolta britanska avtorica, ki je prišla na vrh britanskih knjižnih lestvic

Knjigarna Waterstones

© Wikipedia

Po ponovnem odprtju knjigarn v Veliki Britaniji 15. junija, je bilo v prvih šestih dneh prodanih skoraj štiri milijone knjig, kar je za 31 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Na vrhu prodajne lestvice se je znašla antirasistična knjiga Reni Eddo-Lodge z naslovom Why I'm No Longer Talking to White People About Race. Po podatkih Nielsen BookScan, ki spremlja knjižno prodajo, je bilo do 20. junija prodanih 3,8 milijona knjig v skupni vrednosti 33 milijonov funtov.

Tako količina kot vrednost prodanih knjig sta zrasli za 31 odstotkov v primerjavi z istim tednom v letu 2019, čeprav škotske in valižanske knjigarne v tem času še niso obratovale. Gre za najvišje prodajne številke v 25. tednu leta. Kot navaja revija The Bookseller, so podobno višino dosegle leta 2003, ko je izšla knjiga Harry Potter in Feniksov red avtorice J. K. Rowling.

James Ashmore iz neodvisne knjigarne Read v West Yorkshiru je povedal, da so glede na prodajo najverjetneje na običajni ravni, da pa še vedno delujejo po skrajšanem delovnem času ter z dostavami lokalnim kupcem, ki neradi tvegajo odhod od doma. Rednim kupcem so se sicer pridružili še novi, ki so knjigarno odkrili med zaprtjem zaradi epidemije novega koronavirusa.

Knjigotržci so ob ponovnem odprtju uvedli vrsto ukrepov za obiskovalce, od razkužil in plastičnih pregrad, do 72-urne karantene za knjige. V knjigarni Waterstones v mestu Swansea je osebje razporedilo knjige na policah tako, da lahko obiskovalci besedila na zadnjih platnicah preberejo, ne da bi knjigo vzeli v roke.

Tako količina kot vrednost prodanih knjig sta zrasli za 31 odstotkov v primerjavi z istim tednom v letu 2019, čeprav škotske in valižanske knjigarne v tem času še niso obratovale.

Kate Skipper iz knjigarne Waterstones je povedala, da kupci posegajo po bolj raznolikih knjigah, kot so jih kupovali preko spleta. Na vrhu njihove prodajne lestvice so temnopolti avtorji Reni Eddo-Lodge s knjigo Why I'm No Longer Talking to White People About Race, roman Girl, Woman, Other Bernardine Evaristo in knjiga Natives, britanskega raperja Akale.

Kate Skipper je izrazila veselje, da bralci poleg bestselerjev sprašujejo po priporočilih knjižnih prodajalcev. Tako gredo v prodajo knjige, ki bi bile mogoče spregledane, denimo prvenec The Truants novinarke Kate Weinberg in otroške pustolovske zgodbe, kot je Wonderscape avtorice Jennifer Bell.

Ashmore pa je še povedal, da so tudi pri njih prodajne uspešnice knjiga Why I'm No Longer Talking to White People About Race, roman Girl, Woman, Other, knjiga Brit(ish) pisateljice Afue Hirsch, knjiga Me and White Supremacy Layle Saad in White Fragility avtorice Robin DiAngelo.

Nielsen BookScan je prejšnji teden poročal, da je bila antirasistična knjiga Why I'm No Longer Talking to White People About Race s 34.215 prodanimi izvodi na vrhu knjižnih lestvic že drugi teden. Sledila ji je knjiga The Boy, the Mole, the Fox and the Horse vizualnega umetnika Charlieja Mackesyja, tretje mesto pa je zasedla Girl, Woman, Other.

Knjigi Reni Eddo-Lodge in Bernardine Evaristo sta postali prodajni uspešnici ob porastu gibanja Črna življenja štejejo (Black Lives Matter). Reni Eddo-Lodge je prejšnji teden postala prva temnopolta britanska avtorica, ki je prišla na vrh britanskih knjižnih lestvic.