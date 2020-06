120. obletnica rojstva očeta Malega princa

Na današnji dan pred 120 leti se je rodil francoski pisatelj Antoine de Saint-Exupery, ki je zaslovel z Malim princem

Na današnji dan pred 120 leti se je rodil francoski pisatelj Antoine de Saint-Exupery, ki je zaslovel z Malim princem, eno najbolj priljubljenih knjig med otroci in odraslimi. Še vedno je zanimiva povezava med pilotom iz romana, ki strmoglavi sredi puščave in sreča svetlolasega dečka, ter avtorjevim skrivnostnim izginotjem z letalom.

Antoine de Saint-Exupery se je rodi v Lyonu v Franciji. Bil je pisatelj, pesnik in pionir med letalci. Čeprav je Exupery večini najbolj znan po kratkem romanu oziroma pravljici Mali princ, je napisal več knjig. Med drugim je avtor dveh avtobiografskih romanov: Nočni let (1931) in Počlovečena zemlja (1939), ki sta v slovenščini v prevodu Edvarda Kocbeka izšli leta 1966 pod skupnim naslovom Veter, pesek in zvezde.

Je dobitnik številnih literarnih nagrad, med njimi velike nagrade za roman, ki mu jo je podelila Francoska akademija. Nekaj let po avtorjevi smrti je posthumno izšlo njegovo življenjsko delo Citadela. V slovenščino ga je leta 2015 prevedla Špela Žakelj, ki je ob izidu dejala, da je precej drugačno od Malega princa in ostalih del.

V začetku meseca je pariška avkcijska hiša Ka-Mondo na dražbi ponudila avtoportret Saint-Exuperyja, kjer se je pisatelj upodobil kot Mali princ na vešalih. Na avtoportretu je osrednji lik obešenec na vešalih na planetu Zemlja. Gre za Saint-Exuperyja, ki v rokah drži malega princa. V ozadju je par na klopci, ki stoji na planetu Fox MGM. Akvarel je Saint-Exupery ustvaril v New Yorku leta 1942 ali 1943. Za delo so načrtovali iztržiti med 60.000 in 80.000 evrov, a na spletni strani avkcijske hiše ni podatka, za koliko so delo prodali.

Risba priča o pisateljevem obupu ob odločitvi, da zapusti New York in prijateljico Silvio Hamilton. Saint-Exupery je namreč v ZDA prišel leta 1941. Med bivanjem v New Yorku je imel romantično razmerje s Silvio Hamilton. Spomladi 1943, preden je odšel v Severno Afriko, in kmalu po izidu Malega princa, ji je zapustil originalni rokopis ter pripravljalne risbe in študije za ilustracijo zgodbe.

Akvarel je mogoče povezati s Silvio Hamilton ter njenim odnosom do Gottfrieda Reinhardta, s katerim se je poročila marca 1944. Par na klopci predstavlja njiju, planet Fox MGM pa je povezan z Reinhardtovim delom - bil je filmski producent. Saint-Exupery, ki ga je njuno razmerje zelo prizadelo, je tako nazorno prikazal svoj obup.

To je ena od možnih razlag. Teh je veliko tudi o pisateljevi skrivnostni smrti. Še vedno ni povsem jasno, kako je Saint-Exupery umrl: je bilo to zaradi mehanske napake na letalu, so ga sestrelila nasprotnikova letala, ali je storil samomor. Zvečer 31. julija 1944 je namreč vzletel s Korzike v lovskem letalu in odtlej ga niso nikoli več videli.