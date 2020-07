TV napovednik od četrtka do nedelje

Priporočamo prvi del nadaljevanke Najglasnejši glas, zgodbe o Rogerju Ailesu, ki je ustanovil televizijski program Fox News, film Vojna električnih tokov, hollywoodski spektakel o Nikoli Tesli, film V Ciambri, ki nam odpre vpogled v romsko dušo, dokumentarec o Vladu Kreslinu Poj mi pesem, Brezmejno, esejistični film ceste in filozofsko meditacijo o nečem, kar bi lahko kmalu izgubili.

Najglasnejši glas

Četrtek, 2. julij

Na TV Slovenija bo ob 20.00 na ogled prvi del nadaljevanke Najglasnejši glas, posnete po knjigi The Loudest Voice in the Room Gabriela Shermana, ki temelji na intervjujih z več kot 600 ljudmi in je zgodba o Rogerju Ailesu. Ta je ustanovil televizijski program Fox News, ki je pripomogel k vzponu sodobne republikanske stranke. Ailes je postal strankarski voditelj iz ozadja. Prikazani so pomembni dogodki v njegovem življenju v obdobju od leta 1995 do 2016, način njegovega delovanja, izkušnje s svetovnimi voditelji, ki so opredelili njegovo kariero, ter obtožbe zaradi spolnega nadlegovanja in sodne poravnave, ki so pomenile konec vladavine Fox Newsa.

tYQXk-rzs_o

Petek, 3. julij

Na HTV 1 bo ob 22.15 na ogled film Igra imitacije o Alanu Turingu, britanskem matematiku, kriptografu in dolgo zamolčanem junaku druge svetovne vojne. Režija: Morten Tyldum

nuPZUUED5uk

Sobota, 4. julij

Na CineStar TV Premiere 1 bo ob 20.00 na ogled film Vojna električnih tokov, hollywoodski spektakel o Nikoli Tesli,v katerem imata glavno vlogo za oskarja nominirani Benedict Cumberbatch in Michael Shannon. Režija: Alfonso Gomez-Rejon

kue18AxK1tU

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.10 na ogled drugi del Dekline zgodbe. June pošljejo k novemu poveljniku, Lawrenceu, ki je Emily pomagal pobegniti. Emily in otrok ob prihodu v Kanado opravita zdravniški pregled. Emily se poveže z Juninim možem Lukom in Moiro, ki jo povabita na večerjo...

Na Planet TV bo ob 22.30 na ogled film Casanova o legendarnem zapeljivcu Giacomu Casanovi, ki mu prvič v življenju ne uspe osvojiti ženske, zato želi odkriti pravi pomen ljubezni. Režija: Lasse Hallström

rSt1NFGgVUs

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.05 na ogled film V Ciambri, ki nam odpre vpogled v romsko dušo. Pio, ki živi v majhni romski skupnosti v Kalabriji, si želi čim prej odrasti. Pri štirinajstih popiva in kadi ter na vsakem koraku sledi starejšemu bratu Cosimu, od katerega se postopoma uči, kako preživeti in se čim bolje znajti na ulici. Ko Cosima in očeta aretirajo, mora Pio poskrbeti za družino. Režija: Jonas Carpignano

tmK8WeUboqo

Nedelje, 5. julij

Na TV Slovenija 2 bo ob 21.05 na ogled dokumentarec Poj mi pesem, ki ponuja vpogled v ključne faze rasti Vlada Kreslina k avtentičnemu umetniškemu izrazu ter obenem vzpostavlja obrise kulturnega konteksta znotraj katerega deluje že več kot štirideset let. Režija: Miran Zupanič

tWugzIc0WNY

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.10 na ogled dokumentarni film Brezmejno, esejistični film ceste in filozofska meditacija o nečem, kar bi lahko kmalu izgubili. Filmska pripoved potuje po mejah srednje Evrope in spoznava ljudi, ki živijo ob slovenski meji z Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško in Italijo. Njihove osebne zgodbe so hkrati pričevanja o vplivu mej na življenje posameznika.

LEIh20LUJpA