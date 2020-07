Poletje v Tivoliju

Zvrstilo se bo približno 60 dogodkov s področja vizualne umetnosti, glasbe, filma in literature

Grad Tivoli

© Wikipedia

V parku Tivoli bo julija in avgustu potekalo pestro kulturno dogajanje, imenovano Poletje v Tivoliju. Zvrstilo se bo približno 60 dogodkov s področja vizualne umetnosti, glasbe, filma in literature. Mednarodni grafični likovni center (MGLC), ki program organizira že desetič, za letošnjo izdajo napoveduje daljši in bolj raznolik repertoar.

Ljubitelji glasbenih večerov na prostem bodo do 28. julija prišli na svoj račun ob torkih in četrtkih. Torkovi koncerti pred Gradom Tivoli bodo ponudili širok repertoar kantavtorske glasbe z vseh vetrov. Na koncertih, ki jih MGLC organizira v sodelovanju s Pinelino dnevno sobo, bodo nastopili: tAman dva, EIMar Origenes, Sašo Zver in Fin Divilly. Na četrtkovih koncertih pred Švicarijo se bodo predstavili domači ustvarjalci in skupine, ki trenutno spadajo med pomembnejše predstavnike nekonvencionalnih žanrov sodobnih godb: Zergon, Warrego Valles in Psihedelavci & Tovariš strmoglavljen.

i_2qSGjeBlY

KnuyNSCt6qY

Vsak torek med 7. julijem in 11. avgustom bodo potekali vodeni ogledi aktualne razstave Črni trg Andreja Škufce in siXren (Verbum Medicinae) Agnes Momirski, Spominskega ateljeja Stojana Batiča ter stavbe Švicarije. Za vse, ki tudi sami radi ustvarjajo, so v MGLC vsak četrtek do 20. avgusta na prostem pred Gradom Tivoli pripravili ustvarjalne delavnice tiska z ročnim odtiskovanjem. Poletne delavnice Grafika na žlico bodo vodili mojstri grafike, umetniki Adrijan Praznik, Helena Tahir in Monika Plemen ter tiskar Jakob Puh.

Za otroke in družine bodo pred Gradom Tivoli in Švicarijo med 10. in 12. uro potekale Drop-in petkove delavnice, na katerih bodo lahko najmlajši spoznavali osnove likovnega in grafičnega izražanja, ustvarjali na delavnicah preprostega visokega tiska, slikali na velike formate, raziskovali historične stavbe ter se podali v gozdno okolico. Za otroke bo zanimiv tudi lutkovni večer, v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Ljubljana, ki bo 8. julija ob 20. uri in 21.30 izvedlo dve predstavi, in sicer Močeradek gre čez cesto in Turlututu.

Nedeljski filmski cikel z naslovom Filmi v gozdu bo vsako nedeljo med 26. julijem in 16. avgustom ob 21. uri pred Švicarijo, ponudil znanstvenofantastične filme, kot sta Jekleno nebo in Metropolis. Med tednom, vsak torek in četrtek, v juliju in avgustu pa bo pred Švicarijo postavljena nova začasna enota Knjižnice pod krošnjami, ki bo ponujala literaturo, nove medije in tehnologije, z znanstvenofantastično vsebino. Za vse željne gibanja pa bo poskrbela mehiška plesalka in koreografinja Alicia Tuskolitas, ki bo vodila tekaško-plesni dogodek po parku.

gdtZv3XROnc

MGLC je poletni program, prvotno poimenovan Poletje v MGLC, začel izvajati leta 2011. Po prenovi Švicarije se je lokacijsko razširil in preimenoval v Poletje v Tivoliju. Letos bo prvič potekal tudi avgusta.

V primeru slabega vremena bodo koncerti in filmske projekcije prestavljeni v Švicarijo, lutkovni predstavi v predavalnico MGLC, delavnice Grafika na žlico v grafični atelje, odpadle bodo le Drop-in petkove delavnice ter knjižnica pod krošnjami.