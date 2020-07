Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo film Šivi, posnet po enem največjih škandalov v sodobni Srbiji, razstavo A dela?, na kateri so predstavljene novejše produkcije transdisciplinarne raziskovalne in razvojne platforme ZKM | Hertz-Lab, 16. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina, 18. Festival Art Stays z naslovom No More Silence (Brez tišine).

Ponedeljek, 13. julij

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bosta ob 20.00 nastopila Ana Kravanja in Samo Kutin.

3kLOGsN3-HU

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 20.30 na ogled film Šivi, posnet po enem največjih škandalov v sodobni Srbiji. Ana je prepričana, da je bil njen novorojenček, ki so ga pred osemnajstimi leti razglasili za mrtvega, v resnici ukraden in prodan za posvojitev. Nova sled ji vzbudi upanje, da ga bo končno našla, in poda se v neusmiljen boj s policijo, bolnišnično birokracijo in celo lastno družino, odločena, da bo naposled izvedela resnico. Režija: Miroslav Terzić

PBXpiS_zGRw

Na Kongresnem trgu Ljubljana bo ob 21.00 v okviru 68. Ljubljana Festivala gostoval Balet SNG Maribor z baletnim triptihom Fallen Angels. Na ogled bodo koreografije Alexandra Ekmana, Edwarda Cluga in Jiřija Kyliána.

Falling Angels

© Tiberiu Marta

Torek, 14. julij

V Galeriji Vžigalica Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo A dela?, na kateri so predstavljene novejše produkcije transdisciplinarne raziskovalne in razvojne platforme ZKM | Hertz-Lab. Sodelujoči umetniki in raziskovalci se osredotočajo na možnosti ustvarjanja in oblikovanja v času pospešenega tehnološkega napredka ter digitalizacije. Razstava predstavlja dela, ki uporabljajo različne predstavne in vmesniške strategije ter digitalne tehnologije za dosego raznolikih modalitet interaktivnosti. Na ogled bo zbirka glasbenih orodij Music Table, ki obiskovalca vabi k spoznavanju različnih principov algoritemskega komponiranja glasbe, interaktivna zvočna instalacija Dana Wilcoxa Tether, ki udeleženca zaplete v interakcijo s prožnim fizičnim vmesnikom, zvočna instalacija Götza Dipperja Messenger's Report ki v ospredje postavlja akt recepcije in interpretacije umetniških del, ter aplikacija Monocause Yannicka Hofmanna, ki uporabnika namenoma postavlja v skrajno pasivno vlogo in ironizira sam pojem interaktivnosti. Razstava je nastala v koprodukciji z Društvom Ljudmila in centrom ZKM Hertz-Lab (Karlsruhe, Nemčija).

Monocause

V Ljutomeru bo od 14. do 18. julija potekal 16. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. V tekmovalnem programu Hudi maček bo na ogled pet žanrskih poslastic: psihološka grozljivka Koča, avstrijskega režiserskega dvojca Veronika Franz & Severin Fiala, madžarska črna komedija Tovariš Drakulič režiserja Márka Bodzsárja, presunljivi ameriški grozljivi triler 1BR režiserja Davida Marmorja, argentinska postapokaliptična grozljivka Strupen sem Pabla Parésa in nadnaravna grozljivka Barva iz vesolja v režiji Richarda Stanleya. Nagrado Slakov hudi maček bodo podelili za najboljši kratki film, Melies d'argent za najboljši evropski fantastični kratki film (ki ga podeljuje Méliès International Festivals Federation, mednarodna zveza festivalov fantastičnega filma) in Hrupni maček za najboljši glasbeni dokumentarec. Na ogled bo tudi poseben izbor aktualnih filmskih presežkov izven tekmovalnega programa, kot po navadi pa se bodo spomnili tudi pomembnih starejših klasik in žanrskih mejnikov.

XYUI97qAa_k

Sreda, 15. julij

V Galeriji Veselov vrt Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo akademske kiparke Tee Curk Sorta z naslovom Prisotnost telesa, na kateri v prostor umesti človeško telo. Natančneje: njeno likovno delo je sledenje telesu, vsem njegovim morebitnim gibom, ulovljivim ali upodobljivim, vsem tistim gibom, ki ostanejo le slutnja ali misel, nekaj, kar je že odvzeto preteklosti in še vedno zapisano v prihodnosti.

Na vrtu Kavarne Kina Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopil makedonski glasbenik Rush To Relax, ki ga bosta spremljala dva kitarista.

EG9jWt4Ntkw

V Galeriji DLUL Ljubljana bo od 15. do 26. julija na ogled razstava iz cikla Mladi kurator, mladi umetnik z naslovom Kaže, da je tam je nekaj bilo, se premikalo. Predstavili se bosta umetnica Nina Goropečnik, ki se v svoji praksi giblje med materialnim in nematerialnim; svoje telo uporablja kot medij, preko katerega naslavlja teme minljivosti, neulovljivosti in intime ter kuratorka Rea Vogrinčič.

Četrtek, 16. julij

V Galeriji Equrna Ljubljana bo od 12. ure na ogled razstava risb Hermana Gvardjančiča iz ciklov Australian Dreams in Postcovid, ki sta nastala kot odziv na silovito obsežnost požarov po vsej Avstraliji, trpljenje živali in nemoč prebivalstva ter na pandemijo novega koronavirusa, katere posledic in razsežnosti ni mogoče predvideti. Do 31. julija.

A Dreams, 2019

Pred Švicarijo Ljubljana bo ob 21.00 v okviru Poletja v Tivoliju nastopil duo Warrego Valles, ki ga sestavljata Nina Hudej in Nina Kodrič,

-Ech1VXuwso

Na Ptuju in v okolici bo od 16. do 19. julija potekal otvoritveni vikend 18. Festivala Art Stays z naslovom No More Silence (Brez tišine), na katerem se bo predstavilo več kot 60 umetnikov iz Slovenije in tujine. Letošnja izvedba je sestavljena iz glavne razstave, ki bo gostovala v Galeriji mesta Ptuj, in še iz sedmih razstav, od katerih vsaka ponuja različne ideje za dialog med razčlenjenimi perspektivami sveta umetnosti. Sodelujejo: Robin Meier, Michele Spanghero, Hui Ye, Hans Beckers, Roberto Pugliese, Marko Batista, Alberto Tadiello, Bastiaan Maris, Lynn Book, Nicolo Masiero Sgrinzatto, Miha Ciglar, Zul Mahmod, Milojka Drobne, Euro Rotelli, Mario Velocci, Transversal Project, Wrong Moose, Warrego Valles, Sara Korošec (Muzikačaka), Rok Golob, Stojan Kerbler, Miha Masten, Robert Jurak, Silene Arnaldi, Amelia Cuni, Werner Durand...

Robin Meier: Dream Machine

Petek, 17. julij

V Viteški dvorani Križank Ljubljana bodo ob 12.00 odprli razstavo del, ki so nastala na 23. mednarodni likovni koloniji. Sodelujejo: Milan Erič, Cvetka Hojnik, Rajmund Kocbek, Gregor Žitko, Andrej Pavlič (Slo), Gianni Borta (Italija), Natalija Ignatjeva (Rusija) in Kateryna Burlyna (Ukrajina).

Na Starem placu Cerkno bosta ob 21.00 v okviru Festivala Keltika nastopili mednarodni zasedbi Golnar & Mahan (iranskii etno s prvinami jazza in klasike) in Wild Strings Trio (mešanica etna in jazza).

vuWPHq4jqfQ