Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo zatvoritev ambientalne instalacije slovensko-urugvajskega umetnika Francisca Tomsicha, koncert legendarnega beneškega komornega ansamblal I Solisti Veneti, nastop kolektiva Psihedelavci & Tovariš strmoglavljen, projekcijo nagrajenih kratkih animiranhi filmov DSAF 2019, otvoritev multimedijske instalacije Borisa Beje z naslovom 45. ura.

Ponedeljek, 20. julij

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Intimno nastopila Marina Martensson, ki se je leta 2018 kot spremljevalna vokalistka pridružila skupini Laibac, Tokrat bo premierno predstavila eksperimentalen set “The Butterfly Effect”.

Mv83AghLNwA

Torek, 21. julij

V Kinodvoru Ljubljana bo ob 18.30 na ogled film Zlata rokavica, posnet po istoimenskem romanu. Gre za zgodbo o razvpitem serijskem morilcu Frantzu Honki, ki je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja strašil po hamburški "rdeči četrti". Režija: Fatih Akin

vQpQ2rWFlYc

V Klubu CD Ljubljana bo v okviru cikla Mala terasa sredi Ljubljane nastopila zasedba Divje jezero. Posebna gostja: Vesna Zornik

OBskMaeL9AQ

V Cirkulaciji 2 (Podhod Ajdovščina) Ljubljana bo ob 20.00 zatvoritev/in-situ performans/koncert v okviru kompleksne video ambientalne instalacije slovensko-urugvajskega umetnika Francisca Tomsicha z naslovom Elegija.

© Cirkulacija 2

Sreda, 22. julij

Pred Kavarno Kina Šiška Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Poletje v Šiški nastopila Дeva. Gre za solo projekt 19-letne Dorine Takács iz Budimpešte.

dnG-N6sHaC0

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 nastopil trio Svojat, ki ga sestavljajo: Andrej Fon, Ivo Poderžaj in Tadej Čauševič,

sPgr_XWa2VE

Četrtek, 23. julij

V Preddverju Križank Ljubljana bo ob 21.00 v okviru 68. Ljubljana Festivala nastopil legendarni beneški komorni ansambel I Solisti Veneti, ki je v letu 2019 obeležil svojo 60-letnico delovanja. Leta 1959 ga je ustanovil Claudio Scimone, do sedaj pa je imel že 6000 koncertov v več kot 90 državah po svetu. Dirigent: Guiliano Carella

Pred Švicarijo Ljubljana bo ob 21.00 nastopil kolektiv Psihedelavci & Tovariš strmoglavljen, ki ga je moč umestiti v sfero spontane in improvizirane psihedelične kitarske godbe, ki pa redno uhaja iz svojih okvirov proti elektroniki in hrupu.

pTTnzouQWQk

Na Odprtem odru (Muzejska ploščad Metelkova) Ljubljana bodo ob 21.30 v okviru Poletne Animateke predvajali nagrajene kratke animirane filme Društva slovenskega animiranega filma. Na ogled bodo filmi: Narezano življenje (r. Peter Bizjak), Perje z vonjem morja (r. Žoel Kastelic), Soma (r. Sandra Jovanovska), Koyaa – Izmuzljivi papir (r. Kolja Saksida), Liliana (r. Milanka Fabjančič), Celica (r. Dušan Kastelic), Poskušaj migati dvakrat (r. Zvonko Čoh in Milan Erič).

352253944

Petek, 24. julij

V UGM Studiu Maribor bodo ob 19.00 odprli multimedijsko instalacijo Borisa Beje z naslovom 45. ura, v kateri izhaja iz osebne izkušnje in soočanja z lastnim vsakdanom, ki jih prevaja v širša soočanja z družbenimi, kulturnimi ali političnimi fenomeni. Izhodišče tokratnega projekta je bilo avtorjevo rekreativno obiskovanje baletnih ur za začetnike. S primarnimi vajami ob drogu v vadnici z ogledali je dve leti spoznaval osnove baletnega jezika in korake za premagovanje mej telesnih zmogljivosti ob budnem očesu lastnega nadzora in samokritike. Zadnjo, 45. uro, je obeležil na video zapis. Kustosinja razstave: Simona Vidmar

V Avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor bo ob 21.00 otvoritvena predpremiera Letnega kina Minoriti. Na ogled bo film Bog obstaja, ime je Petrunija, posnet po dogodku, ki je pred leti vznemiril malo makedonsko skupnost. Gre za univerzalno in nadvse aktualno zgodbo o uporu proti patriarhalni družbi. Režija: Teona Strugar Mitevska

NWYSb-YfR-o

Pred Galerijo Škuc Ljubljana bo potekal festival Dobimo se pred Škucem, ki bo tudi letos ponudil koncerte, performanse, gledališke predstave, razstavi, ustvarjalne delavnice, Knjižnico pod krošnjami in Škucevo tržnico. (19.00): CIRKUS STOP.(otvoritev razstave NTF, Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil),(19.30): Podmladek 5 (otvoritev študentske pop-up razstave), (20.30): Bratko Bibič & Dedley Woodleybears: Hommage à cliché/Poklon klišeju: Gostovanja I (koncert)

Sobota, 25. julij

Pred Galerijo Škuc Ljubljana bo ob 20.00 v okviru festivala Dobimo se pred Škucem nastopil alter pop duo All Strings Detached.

rGGtZzvE-Gw

Nedelja, 26. julij

Pred Švicarijo Ljubljana bodo ob 21.00 v okviru cikla Filmi v gozdu predvajali film Jekleno nebo. Proti koncu druge svetovne vojne so nacistični znanstveniki prišli do prelomnega dosežka. Iz skrivnostne baze na Antarktiki so bila izstreljena prva vesoljska plovila, ki so pristala na temni strani Lune, kjer je nastala vojaška baza Črno sonce. Tam naj bi se izurila močna invazijska flota, ki bi se ob pravem času vrnila na Zemljo in jo prevzela. Zdaj se piše leto 2018 in čas je za prvi ameriški pristanek na Luni po 70-ih letih prejšnjega stoletja. Hkrati se bliža nacistična invazija, zasnovana pred 70 leti, ki bo imela za Zemljo katastrofalne posledice. Režija: Timo Vuorensola