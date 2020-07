Ob 100-letnici požiga Narodnega doma v Trstu

Pogovor in koncert pesmi upora z vseh koncev sveta

Narodni dom v plamenih, 13. julij 1920

© Arhiv Mladine

Na Odprtem odru na Muzejski ploščadi Metelkova, Ljubljana bo v soboto, 18. julija ob 20.00 potekal pogovor ob 100-letnici požiga Narodnega doma v Trstu. Pogovoru bo sledil koncert dveh članov iz skupine Campo Krizi, ki bosta predstavila pesmi upora z vseh koncev sveta.

Antifašizem je vpisan v temelje sodobne Evrope, a je v vodilnem javnem diskurzu pogosto zamolčan, celo takrat, ko obeležujemo pomembne obletnice (100-letnica požiga Narodnega doma, 100-letnica rapalske pogodbe, 90-letnica bazoviških žrtev, 75-letnica zmage nad fašizmom in konca 2. svetovne vojne ...). Pogovor o večplastnem in trajnem pomenu antifašizma so zasnovali ob treh knjigah: znanstveni monografiji Gorazda Bajca in Boruta Klabjana o Narodnem domu v Trstu Ogenj, ki je zajel Evropo (Cankarjeva založba, pred izidom), memoarsko-biografskem delu Umberta Tommasinija Kovač anarhist: spomini aktivista med Trstom in Barcelono (prev. Eva Brajkovič, Založba /*cf., 2020) ter arhivsko-zgodovinski študiji Patricka Karlsena Vittorio Vidali: življenje tržaškega komunista (prev. Nevenka Troha, Založba Sophia, 2019).

Sodelujejo: dr. Gorazd Bajc (zgodovinar, profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru), Jernej Šček (profesor filozofije in zgodovine na tržaškem liceju Franceta Prešerna), dr. Kaja Širok (zgodovinarka, direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije) in dr. Nevenka Troha (zgodovinarka, članica slovensko-italijanske kulturnozgodovinske komisije). Moderatorka: Kristina Božič

Pogovoru bo sledil koncert pesmi upora z Evo Brajkovič (vokal) in Matjažem Karlovčecom (kitara) iz skupine Campo Krizi, glasbene zasedbe iz Kopra, ki raziskuje in poustvarja pesmi upora z različnih koncev sveta. Gre za pesmi in besedila, ki so pustila pečat v zgodovinskem in političnem prostoru in so relevantna še danes.

