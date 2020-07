Avgusta bodo odprli gledališča in dvorane v Veliki Britaniji

Za večino gledališč ne bo ekonomsko izvedljivo, da bi se znova odprla s 30- do 40-odstotno publiko, ki jo zahteva socialna distanca

Gledališča ter glasbena in druga prizorišča se bodo v Veliki Britaniji ob socialni distanci lahko ponovno odprla v začetku avgusta, je napovedal premier Boris Johnson. Kot poroča BBC, vlada sodeluje s sektorjem pri pilotskih predstavah s socialno distanciranim občinstvom na teh prizoriščih, ugotovitve pa bodo podlaga za končne smernice. Prizorišča so zaprta od marca zaradi ukrepov ob pandemiji novega koronavirusa.

Vodja nacionalnega posvetovalnega telesa za gledališča Theaters Trust Jon Morgan je novico sicer pozdravil kot korak v pravo smer, vendar je dejal, da "za večino gledališč ne bo ekonomsko izvedljivo, da bi se znova odprla s 30- do 40-odstotno publiko, ki jo zahteva socialna distanca".

Po njegovem mnenju bi morali napredovati do tega, da se gledališča lahko odprejo v celoti ob ustreznih varnostnih ukrepih. "Brez tega se večina gledališč ne more ponovno uspešno odpreti, najkasneje v naslednjih nekaj tednih pa moramo nadaljevati tudi z božičnimi predstavami, od katerih je odvisno preživetje mnogih gledališč," je povedal Morgan.

Vlada je sicer v začetku meseca sporočila, da bo gledališčem, galerijam in drugim kulturnim ustanovam za blaženje posledic pandemije namenila 1,57 milijarde funtov, potem ko so jo ta več tednov opozarjala, da so tik pred kolapsom.

Vlada je poudarila, da se bo od občinstva, nastopajočih in prizorišč pričakovalo, da bodo ves čas vzdrževali socialno distanco. Kot je zapisala, bodo navodila namenjena prizoriščem v Angliji. "Organizacije na Škotskem, v Walesu in na Severnem Irskem bi se morale ves čas držati administrativnih nasvetov."

Oddelek za digitalno, kulturo, medije in šport je dodal, da zdaj sodeluje s prizorišči, vključno z Londonskim simfoničnim orkestrom, pri ukrepih za ponovno odprtje. A kot je dodal, sta petje ter igranje na pihala in trobila v skupinah ali pred občinstvom "še vedno omejena samo na profesionalce".

Britanski sindikat za medije in zabavo meni, da bodo prizorišča po njegovi oceni potrebovala podporo vlade, če se bodo ponovno odprla.

