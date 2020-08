Vesna Teržan | foto: Bprut Krajnc

»Karantanci se niso imeli za Slovence in njihova zgodovina ne more biti del zgodovine Slovencev«

Dr. Peter Štih, predsednik SAZU, zgodovinar

Peter Štih je doktor zgodovinskih znanosti in redni profesor za srednjeveško zgodovino in pomožne zgodovinske vede na Oddelku za zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, letos pa je postal predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti – SAZU. Njen član je od leta 2007, od leta 2017 do 2020 je bil podpredsednik za humanistične, družboslovne in umetnostne vede. Je član več znanstvenih institucij v Avstriji, Italiji in Nemčiji. Njegova raziskovalna področja so zanimiva, ukvarja se z etnogenezo Slovencev, z državnimi tvorbami zgodnjega srednjega veka v Vzhodnih Alpah, z zgodovino plemstva itd., pa tudi s kritiko slovenskega zgodovinopisja. Velja za zgodovinarja, ki je postavil nova konceptualna izhodišča, s katerimi je v slovensko medievalistiko prinesel bistveni preobrat. Z drugačnim dojemanjem starejših zgodovinskih obdobij, sodobnejšim razmislekom o zgodovinskih stereotipih in mitih ter natančnim pretresom zgodovinskih dognanj in dejstev pa se uvršča med prepoznavne in pomembne evropske zgodovinarje.

S prvim junijem ste bili izvoljeni za predsednika SAZU. To je zagotovo čast, a hkrati tudi odgovornost. Slovenska javnost pogosto pogreša glas razuma – mnenje intelektualcev. Zdi se, da bi ta glas modrecev moral biti glas iz palače SAZU.