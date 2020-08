Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo premiero skupnega in skupnostnega luftballetta Vlada Repnika Gotvana z naslovom Poslednja skušnjava, razstavo fotografij Andreja Lamuta z naslovom Mnemosis, Letni Kinodvor na Kongresnem trgu s projekcijami filmskih klasik, projekt Bauhaus na obisku avtorjev Tanje Devetak in Eduarda Čehovina, Srcozlom, kolektivni projekt uporabnikov in uporabnic Instagrama, ki so imeli, imajo, ali pa sumijo, da bodo imeli zlomljeno srce.

Ponedeljek, 10. avgust

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 premiera skupnega in skupnostnega luftballetta z naslovom Poslednja skušnjava. Vlado Repnik Gotvan s sodelavkami in sodelavci nor svet prikazuje v obliki humanoidno okuženega svetlobnega parka dvorane Katedrale, rovota in dveh mladenk a cappella gledališča. Luftballett traja 49 minut za največ 49 gledalcev, ki si bodo lahko skupaj z ustvarjalci pletli "...zgodbo o tem, kdo smo. Trudimo se, da je ta zgodba trdna, vseobsegajoča, brez lukenj in pomanjkljivosti. Toda kaj ostane, ko razpletemo te zgodbe, te niti? Kaj ostane, ko nehamo plesti svoja življenja po zadnji modi?" Ponovitve: 11., 13. in 14. avgusta ob 20.00

EoPrKJVCCJQ

Na dvorišču Galerije Škuc Ljubljana bo ob 21.00 tretji dogodek programa projekcij in pogovorov o umetnosti, videu in filmu VideoDvorišče, ki tokrat prinaša izbor eksperimentalnih kratkih filmov s preteklih edicij festivala kratkega filma FeKK in je hkrati preddogodek letošnjega festivala, ki bo potekal med 17. in 22. avgustom v Ljubljani. Kurator: Peter Cerovšek (Društvo Kraken)

Torek, 11. avgust

V Steklenem atriju Mestne hiše Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo fotografij Andreja Lamuta z naslovom Mnemosis. To je tretja obsežnejša fotografska serija v njegovem ustvarjalnem opusu, s katero se ta odmika od prikazovanja materialne stvarnosti in gledalcu razodeva prostrane notranje svetove, prepredene z nerazložljivimi, pogosto fantazijskimi podobami. Avtor v seriji Mnemosis raziskuje spremenjeno stanje zavesti, poimenovano dnevna parahipnagogija. To je stanje med spanjem in budnostjo, ki ga spremljajo fantazme, miselni prebliski ali nenadne ideje, ki so pozabljene v trenutku, ko doživetje mine in se posameznik zave svoje okolice. Mnemosis je utelešenje tistega, kar ostane v zavesti po parahipnagogični epizodi: vizualna materializacija nedostopnih, oddaljenih misli in podob, za katere posameznik ve, da so obstajale v njegovi zavesti, vendar v spomin ne more priklicati njihove vsebine. Do 3. septembra.

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 posebna projekcija filma Tomaža Gorkiča Prekletstvo Valburge in koncert glasbe iz filma s skupino Digital Criminal + kratki film Making of Valburga in kratki animirani film Horror Never Remains Buried Deep Enough.

W55mi_oKiHA

Na Kongresnem trgu Ljubljana bo od 11. do 13. avgusta potekal tradicionalni Letni Kinodvor na Kongresnem trgu s projekcijami filmskih klasik v poklon pomembnim zgodovinskim obletnicam. Na ogled bodo filmi Veliki diktator (r. Charles Chaplin), Sedem veličastnih (r. John Sturges) in Rim (r. Federico Fellini).

Sreda, 12. avgust

V Galeriji Alkatraz (Metelkova) Ljubljana bodo ob 18.00 v okviru 6. Reciklarta - umetniškega festivala recikliranja in DIY kulture odprli skupinsko razstavo z naslovom Za narodov blagor, na kateri se predstavljajo: Mia Paller, Oliver Pilić, Mojca Senegačnik, Leon Zuodar in Ulla Žibert.

Oliver Pilić

Na vrtu Kavarne Kina Šiška Ljubljana bo ob 20.00 v okviru cikla Poletje v Šiški nastopila kamniška kantavtorica Manca Berlec. Ob predstavitvah starih in novih avtorskih sklad, ki jih bo obarvala s kitaro in live loopingom, se ji bo na odru pridružil kitarist Dejvid Knežević.

uGhA2Zxkdzg

Na Festivalu Kamfest Kamnik bosta ob 21.00 nastopila Bowrain & KALU, ki bosta predstavila rojekt Not Exactly Lost, ki je bil premierno predstavljen leta 2016 v okviru ciklusa koncertov Beli Šum v Mariboru.

iVwLZ_HSTVo

Četrtek, 13. avgust

V Švicariji Ljubljana bo ob 18.00 predstavitev projekta Bauhaus na obisku avtorjev Tanje Devetak in Eduarda Čehovina. Gre za devetmesečni projekt, realiziran leta 2019, ki ga navdihuje 100. obletnica nastanka svetovno znane šole Bauhaus, ki je začela delovati aprila 1919 v Weimarju v Nemčiji. Izvedenih je bilo devet instalacij na osmih lokacijah in uporabljenih osem citatov avtorjev in pedagogov Bauhausa: Annie Albers, Josefa Albersa, Gunte Stölzl, Herberta Bayerja, Otti Berger, Walterja Gropiusa, Marianne Brandt in Johannesa Ittna.

Walter Gropius (1883–1969)»Samo delo, ki je produkt notranjega vzgiba, ima lahko duhovni pomen.«

© Tanja Devetak

V Galeriji DobraVaga Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Srcozlom, kolektivni projekt uporabnikov in uporabnic Instagrama, ki so imeli, imajo, ali pa sumijo, da bodo imeli zlomljeno srce. S kombinacijo besedil in fotografij skuša zajeti občutke žalosti, ki jih povzročajo ljubezenske težave, podivjani kapitalizem ali neizbežna podnebna apokalipsa. Srcozlom je nastal 20. marca 2019 kot tolažilni profil za strto srce prijateljice. Kmalu se je pokazalo, da tolažbo rabijo tudi drugi in tako je postal podporna skupina za zlomljena srca.

Na Festivalu Kamfest Kamnik bo ob 20.00 nastopila domača jazz fusion zasedba Moonlight Sky, ob 21.00 pa nabrita skupina Čao Portorož, ki bo predstavila tretji album POP.

amJ9fdjeUaU

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 20.00 nastopila sodobna jazz zasedba Eargonatus, ki deluje od leta 2017.

en9aoEqkojA

Petek, 14. avgust

Na Festivalu Kamfest Kamnik bo ob 20.00 nastopila novodobna folk zasedba Bakalina Velika.

6Tj41DMBEqI

Na Starem placu Cerkno bo ob 21.00 v okviru 25. Festivala Keltika nastopil 8-članski brass kolektiv RadioZastava, ki prihaja iz italijanske Gorice, v njem pa so zbrani glasbeniki z italijanskimi, furlanskimi, avstrijskimi in srbskimi oziroma bosanskimi koreninami. Zasedba igra žgočo mešanico godb, v kateri povezuje prvine balkanskega melosa, jazza, swinga, rocka in drugih žanrov.

ZNZcR9I3vb0

V Stari mestni elektarni - Elektro Ljubljana bo ob 21.00 potekala tretja edicija platforme robnih urbanih žanrov Sindikat odklonskih entitet. Na ogled bo provokativni in divji solistični performans Ostentation Project (Projekt Šopirjenje) venezuelsko-belgijske umetnice Sophie Rodriguez.

Sobota, 15. avgust

Na Vrtu Cafe Galerije Pungert Kranj bo ob 20.30 v okviru Jazz kampa Kranj nastopil Mike Sponza Oktet. Gost: Tomislav Goluban

Na Starem placu Cerkno bosta ob 21.00 v okviru 25. Festivala Keltika nastopili dve domači jazz zasedbi: Miusow in Kombo C pod vodstvom Zlatka Kaučiča.

nRAdVgqs-Zk

Nedelja, 16. avgust

V Stari mestni elektarni - Elektro Ljubljana bo ob 21.00 potekala tretja edicija platforme robnih urbanih žanrov Sindikat odklonskih entitet. Na ogled bo zabavna monodrama Za narodovo zdravje z grenko-sladkimi koronskimi in kulturno-političnimi elementi režiserke Brine Klamfer in improvizatorja Petra Frankla,