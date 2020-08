Borut Mekina | foto: Uroš Abram

»Ni več pomembno, ali smo bili fašisti ali antifašisti, pomembno je, da smo zdaj Slovenci«

Goran Injac, umetniški vodja Slovenskega mladinskega gledališča

Goran Injac je Srb, ki ne govori slovensko, za povrhu pa je še umetniški vodja Slovenskega mladinskega gledališča, ki kritizira Slovenijo. Ali še drugače: Goran Injac je pravi človek na pravem mestu. S svojim delom je nekakšen lakmusov papir družbenih sprememb v naši državi in širši regiji: v Sloveniji, kjer so mu lani v Delu očitali preveč »radikalen politični angažma«, na Češkem, kjer je leto prej predstavo SMG prekinila skupina skrajnih desničarjev, ali na Poljskem, od koder se je umaknil. Umetniško vodstvo SMG je prevzel leta 2015. V Slovenijo je prišel iz gledališča Narodowy Stary Teatr v Krakovu na Poljskem, kjer je delal 15 let. Pogovor z njim smo zato začeli prav s Poljsko. Nedavno je namreč tamkajšnji pravosodni minister napovedal umik države iz istanbulske konvencije – mednarodne pogodbe o boju proti družinskemu nasilju.

Začniva s Poljsko. Kako se je lahko zgodilo, da zdaj politiki tam napovedujejo celo umik države iz mednarodne konvencije o boju proti družinskemu nasilju?