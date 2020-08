Vasja Jager | foto: Marko Pigac

»Če se novinarji ne bomo uprli sedaj, se ne bomo nikoli«

Petra Lesjak Tušek, predsednica Društva novinarjev Slovenije

V tem trenutku bi v vsej državi težko našli bolj nehvaležen položaj od vloge predsednice Društva novinarjev Slovenije (DNS), ki jo opravlja novinarka Večera Petra Lesjak Tušek. Po zgledu Madžarske in Poljske skrajna desnica na oblasti izvaja medijsko »reformo«, katere cilja sta demontaža nacionalne radiotelevizije in vzpostavitev dominacije propagandnega aparata stranke SDS. Koronska kriza in bližajoča se recesija dodatno poglabljata krizo medijev, ki neuspešno iščejo odgovore na izzive spleta in družbenih omrežij. Že tako podplačani in demoralizirani novinarji in novinarke so tarče virtualnih likvidacij, ki jih izvajajo vojske spletnih trolov; napetosti postajajo nevzdržne, sovražni govor že kliče po krvi. Opravljanje novinarskega poslanstva postaja vse težje, javnost pa vedno bolj ranljiva za nepreverjene informacije in lažne novice. Edino upanje za obrambo demokracije sta vzpostavitev naravnega zavezništva med novinarji in državljani ter odločna akcija za zaščito neodvisnega in kritičnega novinarstva, poudarja Lesjak Tuškova. Ki je na lastni koži občutila maščevalnost politično motiviranih skrajnežev.

Še nedavno je bil novinarski poklic med najbolj spoštovanimi, državljani in državljanke so v raziskavah javnega mnenja izražali visoko stopnjo zaupanja v medije, novinarji in novinarke so veljali za gospode in gospe. Danes smo presstitutke, rdeči plačanci in krivci za vse zlo v državi. Kaj se je zgodilo?