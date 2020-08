Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo mednarodni festival umetnosti, znanosti & tehnologije A dela?, razstavo Mita Gegiča z naslovom Mi gremo Drugam, predstavo Alkestida v režiji Livije Pandur, razstavo Nova doba, na kateri se predstavljajo PLATEAURESIDUE, Maja Smrekar, Robertina Šebjanič in Tanja Vujinović, skupinski performans z naslovom Polymorphic Ritual, na katerem sodelujejo Agnes Momirski, Tatiana Kocmur, Liza Šimenc, Marko Batista in Brina Vidic.

Ponedeljek, 24. avgust

V Galeriji Alkatraz (Metelkova) Ljubljana bodo ob 20.00 odprli mednarodni festival umetnosti, znanosti & tehnologije A dela? s kinetčno instalacijo Nolana Lema z naslovom hvalnica brezdelju, ki jo sestavlja večje število nasadnih ključev, ki jih vrti sistem motorjev, da ustvarjajo različne formalne konfiguracije. Pri tem nastaja ambientalni zvok, ki spominja na zbor metronomov ali na tiktakanje ur. Nasadni ključ v tem procesu deluje kot avdiovizualni simbol, ki povezuje mehansko gibanje in minevanje časa. V instalaciji je uporabljenih več algoritemskih tehnik, ki uravnavajo kolektivno delovanje nasadnih ključev. Ob 20.30 bo na Trgu zgodovinskega spomina Kvintesenca, avdio-vizualni performans, ki združuje intermedijsko prakso Boštjana Čadeža in performativno telo Tatiane Kocmur, ob 21.15 Cristina Mercuri, Simone Giordano in Angelo Martino (elektroakustične kompozicije), ob 22.00 Simone Giordano, Michele Cera (zvočni nastop), ob 22.15 Tobija Hudnik (zvočni nastop).

Torek, 25. avgust

Na Letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bosta ob 20.00 v okviru cikla Moonlee Records: Balkansko podtalje nastopili skupini Seine (Hr) in Nikki Louder (Slo).

DSdT5QMy2GU

V KC Janeza Trdine Novo mesto bo ob 20.00 v okviru cikla Muzika eklektika nastopila zasedba Bakalina Velika s posebno gostjo Bogdano Herman.

6Tj41DMBEqI

Sreda, 26. avgust

V Galeriji Ravne bodo ob 17.30 odprli razstavo Mita Gegiča z naslovom Mi gremo Drugam, na kateri bo v posebni tehniki, ki jo je umetnik razvil sam, predstavljenih devet del. Mito Gegič slika na lepilne trakove, s katerimi je prej prelepil platno. Te trakove potem odlepi in jih nalepi na novo platno. Pri tem nastanejo praznine in druge napake, skozi katere vidimo belo ozadje. Na ta način umetnik gledalcu odvzame ugodje enostavne prepoznave motiva in ga spodbudi, da ga v domišljiji sam dopolni. Kustos: Jernej Kožar

V Galeriji Veselov vrt (Komenskega 8) Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Nuše Lapajne z naslovom Iskanje bistva, na kateri bo predstavljena serija del, kjer so keramični objekti razporejeni glede na zunanji prostor in s svojo robustno, rudimentarno ter predvsem dokaj snovno grobo, celo surovo in mestoma neobdelano notranjo iz zunanjo formo ustvarjajo kiparsko razširjeni prostor v katerega vstopa tudi zunanji materialni in opazovalčev duhovni svet.

Na Ptuju bodo od 26. do 29. avgusta potekali 24. Dnevi poezije in vina, kjer bodo priznani pesniki in pesnice iz štirinajstih držav nastopili na več kot 60 dogodkih. Festival se letos povezuje tudi z Vitezi poezije in Festivalom mlade literature Urška. Osrednji gostje festivala bodo madžarska pesnica in prozaistka Krisztina Tóth, letošnja avtorica Odprtega pisma Evropi, ki ga bomo prvič slišali na otvoritvi festivala ter italijanska pesnica Patrizia Cavalli in škotski pesnik ter pisatelj John Burnside, ki se bosta festivalu pridružila virtualno. Drugi gostje festivala so še Adisa Bašić (Bosna in Hercegovina), Krystyna Dąbrowska (Poljska), Gaia Ginevra Giorgi (Italija), Sergej Harlamov (Slovenija), Sonja Harter (Avstrija), Urška Kramberger (Slovenija), Mohan Rana (Indija), Ariel Spiegler (Francija), Ivo Stropnik (Slovenija) in Mikael Vogel (Nemčija).

Četrtek, 27. avgust

V ZDSLU Ljubljana bodo ob 18.00 odprli kiparsko intermedijsko instalacijo Zorana Srdića Janežiča z naslovom Kdor visoko leta...Umetnik v svojih najnovejših kiparskih delih v lesu ter kovinskih mehanizmih materializira in osmisli prenavljanje spomina. V tokratni razstavi vključuje predvsem spomin, kot variabilno, menjajočo se energijo, ki je umeščena v sleherno likovno delo. V predstavljenih skulpturah je torej spomin tisti sicer nematerialni, a sestavni del skulptur, ki sicer znotraj podob dobiva posebno časovno obliko, posebne vsebinske ter čustvene poudarke, ki največkrat temeljijo na nadčasovnih temah kot so smrt, telo, čas, ljubezen, pripadnost, narod, domovina. Kustos razstave: dr. Sarival Sosič

Na Tobačni ulici Ljubljana bo ob 20.00 v okviru festivala Urbano dejanje nastopila skupina Matter.

0SRlo_PuMUg

Na Novem trgu Ljubljana bo ob 20.00 otvoritveni koncert 32. mednarodnega festivala Noči v stari Ljubljani, na katerem bo nastopila italijansko-srbska zasedba Mi Linda Dama. Ob 22.00 sledi koncert Tori Tango.

fmHgf132iis

V KC Janeza Trdine Novo mesto bo ob 20.00 v okviru cikla Muzika eklektika nastopil Jure Pukl Trio, ki bo predstavil album Broken Circles.

9qkOYDW9mKA

V preddverju Križank Ljubljana bo ob 20.30 v okviru 68. Ljubljana Festivala gostovalo Gledališče Marina Držića iz Dubrovnika s predstavo Alkestida. Alkestida je junakinja antične tragedije s srečnim koncem, ki jo je grški pisec Evripid napisal leta 438 p. n. št. in nam poskuša pretanjeno in dvoumno odgovoriti na temeljna eksistencialna vprašanja o smrti, izgubi in vlogi ženske v moški družbi. Alkestida žrtvuje svoje življenje za šibkega moža in namesto njega prostovoljno odide v Podzemlje, da ga reši smrti. Srboriti polbog Heraklej je z nepovabljeno gostjo nezadovoljen in jo odslovi iz hiše gorja ter vrne v življenje. Avtorica priredbe: Lada Kaštelan, režija: Livija Pandur

Katarina Stegnar

© Aljoša Rebolj

Petek, 28. avgust

V Lapidariju Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki bodo ob 19.00 odprli razstavo Nova doba, na kateri so v dialog postavljena tematsko raznolika dela tandema PLATEAURESIDUE, Maje Smrekar, Robertine Šebjanič in Tanje Vujinović. Te ustvarjalke in ustvarjalci se s sredstvi vizualne umetnosti posvečajo aktualnim temam sodobnega časa kot so človekovo razumevanje okolja, potreba po kolonizaciji narave in analiza okoljskih politik, ki danes še vedno temeljijo predvsem na konceptu neskončne modernizacije. Skupinska razstava, ki predstavlja analitične in angažirane ustvarjalne odzive umetnic in umetnikov na aktualne teme kot so ekologija, posledice poseganja v prostor, razmerje med človeškim in nečloveškim, preseganje dualizma kultura-narava in prihodnost človeške vrste. Kustos: Miha Colner

Maja Smrekar: Delo in dom, 2018

© Jaka Babnik

Na Starem placu Cerkno bo ob 20.00 potekal 22. Festival Cmakajne, na katerem bodo nastopili Uninvited (Slo) in Elephants Carousel (A).

THvB7mbBjb0

V Cirkulaciji 2 (podhod Ajdovščina) Ljubljana bo ob 20.00 potekal skupinski performans z naslovom Polymorphic Ritual, multi senzorična izkušnja, ki se osredotoča na metamorfozo, preobrazbo in mutacijo v zvezi s človekovo zavestjo in tehnološkim utelešenjem v kriznih časih. Združuje ritualnost in vizijo prihodnosti ter sproža zavest o človeški minljivosti – v telesu in duhu. Ritual je interaktivna izkušnja, ki omogoča globoko poslušanje in sodelovanje v ritualnih metodah. Zemljin ritem, dihalne vaje in vodene slike, povabijo vse udeležence, da somatsko in čustveno ozavestijo svoje nadnaravne in nadčloveške sile, s katerimi lahko ustvarijo celostno prihodnost. Ritmični ambient estetsko povezuje tako imenovana techwear oblačila, elektroniko, glas, vonj, gibanje in ritualno senzibilnost z evolucijo našega tehno-utelešenja. Projekt je rezultat sodelovanja med umetnicami Agnes Momirski, Tatiano Kocmur in Lizo Šimenc, zvočnim umetnikom Markom Batista in kostumografinjo Brino Vidic.

Na vrtu Galerije Škuc Ljubljana bo ob 20.00 promocija kompilacije Chilli Space. Za glasbeno vzdušje bosta poskrbela Wichiwaka z svoijim live nastopom in Dojaja z DJ setom.

Na Tobačni ulici Ljubljana bo ob 20.00 v okviru festivala Urbano dejanje nastopila skupina Joker Out.

1JukTlYEDak

Sobota, 29. avgust

Na Starem placu Cerkno bo ob 20.00 potekal 22. Festival Cmakajne, na katerem bodo nastopili OvO (Ita) in Etceteral (Slo).