Jure Trampuš | foto: Uroš Abram

»O šolah šolniki vemo več kot epidemiologi, pa si nekateri tega ne dajo dopovedati«

Kako se bodo šole spoprijele z nevarnostmi, ki jih prinaša covid-19? So ukrepi NIJZ pretirani? Bodo šole nova žarišča epidemije? Kdo bo moral v karanteno?

Gregor Pečan je predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev in je tudi ravnatelj Osnovne šole Janka Modra v Dolu pri Ljubljani. Kot pravi sam, je nemogoče do potankosti izpolnjevati navodila, po katerih bi morali v času covid-19 organizirati pouk.

Se veselite prvega šolskega dne?