Jure Trampuš | foto: Uroš Abram

»Tisti, ki lažejo, samih sebe nimajo za lažnivce«

Dr. Vlasta Jalušič, politologinja

Vlasta Jalušič je doktorirala iz politične teorije na Dunaju, dela kot raziskovalka na Mirovnem inštitutu, je tudi izredna profesorica na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se z vprašanji politične teorije, državljanstva, feminizma, neenakosti, rasizma, nasilja, je ena izmed največjih poznavalk del Hanne Arendt v Sloveniji. Zdaj se s skupino raziskovalcev ukvarja s projektom »Prelom v tradiciji: Hannah Arendt in spremembe politične pojmovnosti« in pripravlja knjigo o zatonu enakosti.

Konec avgusta je na Festivalu Grounded govorila o politični odgovornosti v času organiziranega laganja. Živimo namreč v razmerah, kjer je resnica zastarela, odvečna in moteča. Seveda ni prvič, da namerno, organizirano zavajanje in laganje v politiki postaja cenjena vrlina. To za družbo gotovo ni dobro. Intervju je v teh epidemičnih časih potekal v skladu s pravili, na daljavo. Vlasta Jalušič je bila namreč ravno v Dubrovniku, kjer je sodelovala na mednarodni konferenci: »Changing concepts in a changing world«.

Začniva s primerom. Predsednik republike Borut Pahor je pripravil razpravo o nacionalni medijski hiši, na kateri so predstavniki in podporniki vlade trdili, da je poročanje TV Slovenija politično motivirano, pristransko, neprofesionalno, lažnivo. Zakaj so mediji ena od prvih tarč oblasti, ki vlada v Sloveniji?