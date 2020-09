Staš Zgonik | foto: Uroš Abram

»To epidemijo in vse, ki bodo prišle za njo, smo si nakopali sami«

Renata Salecl, filozofinja

Prvi val epidemije sta zaznamovala obračun z neposlušno stroko in medčloveška solidarnost, ob vnovičnem povečevanju števila okuženih pa so se v ospredje prerinile druge stvari. Stroka je vsaj na videz poenotena, toda ljudje so zaradi vmešavanja politike in utrujenosti od neprestane koronske pripravljenosti vse bolj skeptični do njenih priporočil, po družabnih omrežjih cvetijo alternativne razlage. Poudarjanje solidarnosti je zamenjalo sklicevanje na osebno svobodo.

Dr. Renata Salecl je raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, gostujoča profesorica na univerzah v ZDA in Veliki Britaniji, plodna avtorica ter pronicljiva razlagalka družbene dinamike. Svoja razmišljanja o vplivu epidemije na odnose v družbi je zbrala v knjižici Človek človeku virus, ki je izšla pri Mladinski knjigi.

Se vam je v zadnjih mesecih, ko ljudje v javnosti pogosto nosimo masko, kdaj zgodilo, da niste prepoznali dobrega znanca?