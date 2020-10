V soboto odprtje razstave o Fridi Kahlo

Senzorialna razstava posvečena legendarni mehiški slikarki

Frida Kahlo: Avtoportret

V razstavišču Fabbrica del Vapore v Milanu bodo 10. oktobra odprli razstavo, posvečeno legendarni mehiški slikarki Fridi Kahlo (1907-1954). Razstava z naslovom Frida Kahlo - Kaos znotraj bo obiskovalcem ponudila posebno izkušnjo, senzorialno popotovanje po življenju, delu in duhovnosti umetnice, piše italijanska tiskovna agencija Ansa. Na razstavi bodo obiskovalci lahko vstopili v prostore, v katerih je Frida Kahlo prebila veliko časa - znamenito Caso Azul ter njeno spalnico, studio, v katerem je ustvarjala, in na njen vrt.

Prostori bodo dopolnjeni z umetničinimi zapisi, oblačili in predmeti, ter z reprodukcijami njenih del. Tako se bodo lahko obiskovalci še bolj poglobili v umetniško poetiko Fride Kahlo, hkrati pa bolje razumeli njeno zasebno življenje, denimo zapleten odnos, ki ga je gojila z mehiških umetnikom Diegom Rivero. Tudi njemu bo namenjen poseben del, v katerem bodo na steno projecirana pisma, ki mu jih je poslala žena.

Frida Kahlo

Multimedijsko postavitev bodo spremljali še animirani filmi in kronološki prikaz prelomnih dogodkov v življenju umetnice. Na razstavi bodo med drugim na ogled portreti Fride Kahlo, ki jih podpisuje kolumbijski fotograf Leonet Matiz Espinoza (1917-1988), med zanimivostmi pa velja omeniti, da bodo reprodukcije umetničinih avtoportretov predstavljene s posebno osvetlitvijo.

Frida Kahlo (1907-1954), katere življenje so zaznamovali nesreča z avtobusom v mladosti, viharni zakon z Rivero ter nezmožnost, da bi imela otroke, se je v spomin mnogih vtisnila s svojimi avtoportreti ter z rabo intenzivnih, živahnih barv.

Njena umetnost izraža tudi zgodovino in duh Mehike v času njenega življenja. V njej se namreč odražajo družbene in kulturne spremembe, ki so vodile k mehiški revoluciji.

Ustvarila je vsaj 140 slik ter na desetine risb in študij. Njene slike, 55 med njimi je avtoportretov, pogosto vsebujejo simbolne upodobitve telesnih in duševnih ran. Kot je dejala, nikoli ni slikala sanj, slikala je svojo resničnost. Ikona je postala v poznih 70. letih minulega stoletja.