Premiera tedna: Ta obraz

Drama obravnava problematičen odnos med materjo in otrokoma

Na Velikem odru Mestnega gledališču ljubljanskega bo danes premiera prve slovenske uprizoritve drame Ta obraz mlade britanske dramatičarke Polly Stenham. Deloma avtobiografsko besedilo, ki obravnava problematičen odnos med materjo in otrokoma ter odtujenost očeta poslovneža, je režirala Tijana Zinajić. Po premieri bo Dnevnik že triintridesetič podelil nagrado najboljšemu gledališkemu ustvarjalcu ali ustvarjalki MGL v pretekli sezoni.

Ta obraz je prvo dramsko besedilo Polly Stenham, ki je bila ob izidu besedila stara komaj devetnajst let. Spada v mlajšo generacijo britanskih dramatičark, ki so s svojo pisavo uspele na domačih in tujih odrih. Drama Ta obraz spremlja dogajanje generacije najstnikov in njihovih staršev, ujete v svoje lastne prepreke in tesnobo, ki si jo medsebojno povzročajo v iskanju bližine, za katero nimajo dovolj poguma.

Mia je petnajstletnica iz zgornjega srednjega razreda britanske družbe, ki večino časa preživi v dekliškem internatu. Neke noči s sošolko Izzy v internatski sobi opravita iniciacijski obred, ki se ga udeleži tudi njuna mlajša sošolka, trinajstletna Alice. Ker gre med tem obredom marsikaj narobe, Mio izključijo iz šole, zato se mora vrniti domov, v premajhno stanovanje, v katerem živita njena mama Martha in starejši brat Henry. Martha ima težave z alkoholom in tabletami, Henry, ki si želi postati slikar, pa je pred nedavnim prekinil šolanje, da lahko vse dneve skrbi za mamo. Ker se Martha, Henry in Mia drug z drugim ne morejo znajti, iz Hongkonga že potuje oče obeh najstnikov, odtujeni poslovnež Hugh, da bi tako ali drugače rešil zapleteni položaj.

"Poleg specifičnega odnosa med materjo in sinom ter materjo in hčerko je v drami pomemben še en vidik, ki ga avtorica obravnava, in sicer izkušnje iz dekliškega internata v Veliki Britaniji. Avtoričino dramsko pisavo je Eva Mahkovic označila kot klasično, temelječo na realizmu oz. celo naturalizmu, dramo pa opisala kot "presenetljivo zrelo in dobro izpisano dramsko sliko", ki "vsebuje različna očišča, ki so tudi dobro vidn," pravi dramaturginja Eva Mahkovic.

Igrajo: Tjaša Železnik, Ana Pavlin, Matej Zemljič, Gregor Gruden, Lara Wolf in Lucija Harum k. g.

Scenografija: Urša Vidic, oblikovalec svetlobe: Andrej Koležnik, kostumograf: Matic Hrovat, glasba: Gregor Andolšek, lektor: Martin Vrtačnik, oblikovalec zvoka: Sašo Dragaš.