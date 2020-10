Oliver Stone ne bo več režiral igranih filmov

Znameniti režiser se bo posvetil zgolj ustvarjanju dokumentarcev

Oliver Stone

© Flickr

Ameriški režiser Oliver Stone, znan po filmih, kot so Vod smrti, Rojen 4. julija, JFK in Rojena morilca, je dejal, da ne bo več režiral igranih filmov. "Doslej sem posnel dovolj filmov. Snemanje filma vzame leto ali dve življenja in zahteva veliko energije", je dejal. V prihodnosti bo zato več časa posvetil dokumentarcem. Štiriinsedemdesetletni režiser je za svoje delo prejel tri oskarje. Veliko njegovih filmov je zaznamovala z njegova izkušnja vojne v Vietnamu, kjer se je pri 23 letih bojeval kot prostovoljec.

Trenutno je ni teme, ki bi ga tako pritegnila, da bi posnel film. Ne zanima ga niti Hollywood niti ustvarjanje za televizijo oz. za pretočne vsebine. Vse to bi bilo pod ravnjo njegovih norm in vrednot, je besede režiserja, ki velja za enega najvidnejših ameriških filmskih ustvarjalcev, povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Med njegove najpomembnejše filme sodijo Vod smrti (1986) in Rojen 4. julija (1989), ki sta bila nagrajena z oskarjema za režijo, ter Wall Street (1987), JFK (1991) in Rojena morilca (1994). Podpisal se je tudi pod nekaj scenarijev, tudi za film Midnight Express (1978), za katerega je prav tako osvojil zlati kipec.

Leta 2006 je v filmu World Trade Center ovekovečil enega največjih terorističnih napadov v ameriški zgodovini, ki se je zgodil 11. septembra 2001, leta 2016 pa je posnel film o nekdanjem sodelavcu ameriške agencije za nacionalno varnost Edwardu Snowdnu (2016). Posnel je tudi že nekaj dokumentarcev, med njimi tri o Fidelu Castru in film o izraelsko-palestinskim odnosih.

Leta 2017 je prejel častno srce Sarajeva, za doprinos k filmski umetnosti.