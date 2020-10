Švedska Huaweiju prepovedala sodelovanje pri 5G ...

... Španija pa mu pušča vrata odprta

© Christoph Scholz / Flickr

Švedske oblasti so kitajskima tehnološkima podjetjema Huawei in ZTE prepovedale sodelovanje pri vzpostavljanju omrežja 5G v državi. Drugače so se odločili v Španiji, kjer je premier Pedro Sanchez pred dnevi poudaril, da bo Huawei pri gradnji omrežja 5G lahko sodeloval.

Pred dražbo frekvenc za mobilne storitve, načrtovano za november, so iz švedske agencije za pošto in telekomunikacije sporočili, da so se za prepoved Huaweija in ZTE odločili na podlagi ocen švedskih oboroženih sil in švedske varnostne službe.

Sodelujoči na dražbi bodo morali opremo Huaweija in ZTE s t. i. osrednjih funkcij odstraniti do začetka leta 2025. Med osrednje funkcije med drugim sodijo jedrno omrežje, prenosno omrežje in storitve za vzdrževanje omrežij.

Huaweija pa očitno ne bodo prepovedali v Španiji. Premier Sanchez je namreč minuli teden po poročanju tujih medijev napovedal, da bo imelo tri četrtine španskega ozemlja še pred koncem leta dostop do omrežja 5G, pri čemer je izrecno poudaril, da bo pri gradnji teh omrežij lahko sodeloval tudi Huawei.

Ni sicer povedal, na katerih delih omrežja bodo operaterji lahko sodelovali s Huaweijem, kar lahko pomeni, da ga bodo morali blokirati pri najbolj kritičnih delih omrežja.

Huawei in kitajska telekomunikacijska tehnologija nasploh sta se znašla pod plazom kritik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ker naj bi kitajski vladi omogočala prikrit dostop do podatkov uporabnikov omrežij 5G po svetu. Pri Huaweiju obtožbe ves čas odločno zanikajo.

ZDA k prepovedi Huaweija spodbujajo tudi druge države, med njimi Slovenijo. Slovenski zunanji minister Anže Logar in ameriški državni sekretar Mike Pompeo sta avgusta na Bledu podpisala izjavo o varnosti omrežij 5G, vlada pa naj bi v prihodnjih tednih po neuradnih informacijah odločala o predlogu sklepa, s katerim bi Huawei označila za dobavitelja z visokim tveganjem.

Če bo sklep sprejet, slovenski operaterji mobilnih telekomunikacijskih omrežij, ki zagotavljajo elektronske telekomunikacijske storitve in ki nabavljajo telekomunikacijsko infrastrukturo, te ne bodo smeli več kupovati pri Huaweiju. Prav tako njegove opreme in storitev ne bodo smeli uporabljati obrambne in obveščevalne strukture, sistemi notranje varnosti ter sistemi zaščite in reševanja.

