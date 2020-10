Samobor: »Ne vemo, koliko predstav bomo sploh lahko izvedli v tej sezoni«

Direktor ljubljanske Drame upa, da prekinitev delovanja gledališč ne bo šla tako daleč, da bi morali popolnoma zapreti prostore in prekiniti tudi z vajami

Zaradi ukrepov vlade za zajezitev širjenja koronavirusa so s petkom ponovno za obiskovalce vrata zaprla gledališča. Kako dolgo ne bo predstav, zaenkrat še ni znano. V SNG Drama Ljubljana trenutno potekajo vaje za prihajajoče premiere. Poleg tega skušajo po besedah ravnatelja Igorja Samoborja narediti vse, da ostanejo v stiku z gledalci.

"Trenutno nadaljujemo priprave na premiere, ki so napovedane v programu sezone in so potekale že pred ponovnim zaprtjem gledališč za obiskovalce. Upam, da ta prekinitev našega delovanja ne bo šla tako daleč, da bi morali popolnoma zapreti svoje prostore in prekiniti tudi z vajami," je povedal Samobor.

Ko se bodo gledališča ponovno odprla za obiskovalce, bodo tako imeli pripravljene predstave in jih bodo lahko ponudili gledalcem. Ponovno zaprtje pomeni zelo velik upad števila predstav, poleg tega imajo zelo veliko obvez do svojih abonentov.

"Gledališča brez gledalcev seveda ni, zato poskušamo narediti vse, da ostanemo v stiku z gledalci preko različnih medijev, ki jih imamo na razpolago," je poudaril Samobor in izpostavil, da obstaja nevarnost, da bi ljudem prišlo v navado, "da si nekaj, kar je mišljeno kot skupno doživetje, lahko brez težave privoščijo z domačega kavča".

Zaradi omejitev so že bili v letošnji sezoni primorani spremeniti abonmajske pogoje. Odločili so se ponuditi štiri premierne uprizoritve in eno po izbiri, poleg tega so opustili natančno določen dan v tednu in abonmaje le oštevilčili. Do ponovnega zaprtja je lahko velika dvorana zaradi obvezne medsebojne razdalje sprejela od 70 do 120 in Mala drama od 18 do 30 gledalcev.

Da bi sploh lahko načrtovali, bi morali, po Samoborovih besedah videti, koliko časa bodo ukrepi trajali. "Računamo, da bomo po nekem določenem obdobju lahko nadaljevali svoje delo, morda čez mesec ali mesec in pol, in takrat bomo seveda skušali vse načrtovane predstave odigrati. Če pa ne bomo uspeli, bomo mogoče morali podaljšati sezono v poletje ali pa stisko reševati kako drugače.

V Drami tudi nadaljujejo s ponujanjem vsebin na spletu. Nekatere so, kot je poudaril, obdržali od prvega zaprtja kljub temu, da se je gledališče ponovno odprlo. V okviru programske platforme Drama od doma so obdržali projekt Drama bere za ranljive skupine, imajo tudi posnetke starih predstav, ki jih ponujajo na YouTubu. Poleg tega so začeli z novo programsko platformo Zvočne drame, ki je namenjena predstavljanju slovenske dramatike, ki so jo uvedli z bralno uprizoritvijo igre Otroka reke Daneta Zajca. "Vse to bomo obdržali, saj se je izkazalo kot pomemben del našega poslanstva," je poudaril Samobor.

"Trenutno črpamo rezerve in ta hip smo še likvidni, vprašanje pa je, kako bo prihodnje leto, če ne bomo imeli nobenega lastnega dohodka. Upam, da bo prišlo do zavedanja, da je treba skrbeti za produkcijo in da bodo potrebna interventna sredstva," je dodal Samobor.

Kar se tiče finančne plati pa je po ravnateljevih besedah že spomladansko zaprtje pomenilo ogromen finančni izpad za leto 2020. Izpad lastnih prihodkov Drame je po Samoborovih besedah kar 70-odstoten, kar predstavlja težavo predvsem zato, ker v produkcijo vložijo 50 odstotkov sredstev, pridobljenih na trgu.

Kot je še povedal, je vtis, ki ga pusti skoraj prazna dvorana na igralce, v prvem trenutku obupen. Verjetno podobno velja tudi za gledalce, ki sedijo v primernih razdaljah z maskami na obrazu in so od odra daleč, predaleč. "Zdi se mi pa, da se med odrom in dvorano vzpostavlja dodatna zaveza, dodatna odgovornost do trenutka, do dogodka, ki je resnično samo za tistih nekaj, ki so v dvorani. Predstave spremljajo gromki aplavzi igralcem, ki pomenijo tudi zahvalo za napore, ki so potrebni, da se vsi skupaj ne potopimo v obup," je sklenil.