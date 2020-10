Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo spletni pogovor o stripu o umetni inteligenci z naslovom Moramo se pogovoriti, UI, ki je nastal v sodelovanju stripovske esejistke dr. Julie Schneider ter grafične oblikovalke in umetnice Lene Ziyal, NONUMENT!: Ruševine javnega prostora, mednarodni simpozij posvečen skritim, zapuščenim in pozabljenim monumentom 20. stoletja, predstavo Ponorela lokomotiva Stanisława Ignacyja Witkiewicza, enega najkompleksnejših avtorjev poljske in svetovne avantgarde v režiji Jerneja Lorencija, italijanski dokumentarni film Frida - naj živi življenje, ki osvetljuje duha znamenite mehiške slikarke Fride Kahlo.

Ponedeljek, 26. oktober

Na spletni strani Aksioma Ljubljana bo ob 17.00 potekal spletni pogovor o stripu o umetni inteligenci z naslovom Moramo se pogovoriti, UI, ki je nastal v sodelovanju stripovske esejistke dr. Julie Schneider ter grafične oblikovalke in umetnice Lene Ziyal. Strip je bil leta 2019 objavljen pod licenco Creative Commons in je na voljo za brezplačen prenos s spletne strani projekta. Julija 2020 je Aksioma skupaj z Mladinskim kulturnim centrom Maribor objavila slovenski prevod v okviru konS – Platforme za sodobno raziskovalno umetnost z idejo, da bi ga kot brezplačno izobraževalno gradivo razdelili šolam in knjižnicam po vsej Sloveniji. Na potovanje skozi stripovski esej o eni najbolj aktualnih tematik našega časa vas bo popeljala avtorica dr. Julia Schneider v pogovoru z Niko Mahnič.

V Galeriji Fotografija Ljubljana bo ob 18.00 potekal spletni pogovor v okviru razstave Pastirji in klavnica med avtorjem razstave Simonom Changom in fotoreporterjem Jožetom Suhadolnikom.

Sreda, 28. oktober

V Kinu Šiška Ljubljana bo od od 14. do 21. ure potekal NONUMENT!: Ruševine javnega prostora, mednarodni simpozij posvečen skritim, zapuščenim in pozabljenim monumentom 20. stoletja. Na prvem panelu z naslovom Nonumentalni prostori bodo Miljena Vučković, Elisa Sorentino, Peter Rauch in Urška Jurman govorili o zapuščenosti in razpadanju prostorov in stavb kot o priložnosti za njihovo radikalno rekontekstualizacijo. Drugi panel bo posvečen Urbanim diskontinuitetam. O vprašanjih političnih in družbenih praznin bodo spregovorili Antonia Stanev, Adam Knight, Blaž Babnik Romaniuk in Helka Dzsacsovszki. Na tretjem panelu, Javni prostor in extremis, pa bodo govorci razmišljali o gibanju in nadzoru javnega prostora, pred in po epidemiji, O temi bodo razpravljali Nika Van Berkel, Antonio Grgić, Andrea Elera in Mollie Brooks. Na osrednjem predavanju "Egipt, ne 'Oktober": Neskladja v interpretacijah jugoslovanskih narodno osvobodilnih monumentov nekoč in danes bo Branislav Dimitrijević izhajal iz kritičnega komentarja neo-konstruktivističnega umetnika Aleksandra Srneca o tipologiji spomenikov v socialistični Jugoslaviji, v katerem je trdil, da so ti spomeniki bližje egipčanskemu tipu skulptur kot pa umetniškem izročilu oktobrske revolucije. Okrogla miza ob 19.00 bo posvečena knjigi NONUMENT! Avtorji besedil in raziskav Nika Grabar, Ljubica Slavković, Alexei Monroe, Danica Sretenović in Neja Tomšič bodo predstavili kratke ekspozeje svojih prispevkov v knjigi. Pogovor bo moderiral Miloš Kosec. Ogled v živo bo možen preko spletnega prenosa.

Petek, 30. oktober

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.10 v okviru cikla Kinoteka na ogled film Stvor, paranoidna znanstvenofantastična klasika Johna Carpenterja z udarno glasbeno podlago Ennia Morriconeja. Sibirski haski beži po antarktični tundri in se pred nasilnimi lovci v helikopterju zateče v ameriško raziskovalno postajo. Neki Norvežan v helikopterju razstreli sebe in helikopter na koščke, drugega pa v snegu ustreli Garry, ameriški stotnik. Ameriški pilot MacReady in zdravnik Copper s helikopterjem poiščeta norveško bazo, da bi izvedela, zakaj so Norvežani kot blazni streljali na psa. Najdeta jo v ruševinah, z mrtvo posadko. Nekateri člani so storili samomor, drugi so zmrznili ali se zažgali. Copper in MacReady najdeta tudi zaboj, ki je videti kot iz ledu, iz katerega je bilo pred kratkim nekaj izsekano. Tiste noči se v ameriški bazi haski spremeni v ubijalski, srhljivi Stvor, ki mutira, prevzema obliko svojih žrtev in jih zna posnemati...

ySvzHdtCiWE

Sobota, 21. oktober

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.25 na ogled film Kafarnaum, presunljiva zgodba dvanajstletnega dečka, ki toži starše, ker je bil rojen v neusmiljeni svet brez prihodnosti. Režija: Nadine Labaki

5FAWtD7DAYQ

Nedelja, 1. november

Na YouTube kanalu M soseska bo ob 20.00 na ogled predstava Ponorela lokomotiva Stanisława Ignacyja Witkiewicza, enega najkompleksnejših avtorjev poljske in svetovne avantgarde. Danes sodi med klasike 20. stoletja. Ponorela lokomotiva (1923) na nevsakdanji in izjemno duhovit način povzema njegova umetniška in filozofska iskanja. Strojevodja in kurjač, ki ju žene nenavadna in skrivnostna strast, skleneta, da bosta z nezaslišano hitrostjo pognala svojo parno lokomotivo čez vse razumne omejitve, postaje in signale. Rada bi doživela vznemirljivi vrhunec hitrosti in zanosa in videla, kako je na drugi strani. Izkaže pa se, da nista navadna železničarja, temveč razvpita zločinca, ki sta se izmaknila roki pravice...Režija: Jernej Lorenci

© Peter Uhan

Na TV Slovenija 1 bodo ob 22.05 predvajali italijanski dokumentarni film Frida - naj živi življenje, ki osvetljuje duha znamenite mehiške slikarke Fride Kahlo. Predstavlja neodvisno in močno žensko, ki je zaradi prometne nesreče vse življenje prenašala neznosne muke, in izjemno umetnico, ki se je z ustvarjanjem osvobajala spon trpljenja. Za slikarstvo Fride Kahlo je značilna ikonografija predkolumbovske Mehike. V njenih delih se prepletajo bolečina in moč, trpljenje in ljubezen. Frida Kahlo je postala ikona in vzornica – vplivala je na umetnike, glasbenike, stiliste. Režija: Giovanni Troilo

Tnevmw1gjvI