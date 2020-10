Lara Paukovič, Vanja Pirc | foto: Borut Krajnc

Desant na Metelkovo, 2.0

Leta 1993 je civilna družba zasedla Metelkovo in jo spremenila v sedež slovenske alternativne kulture in nevladnih organizacij. Leta 2020 je Metelkovo zasedla Janševa vlada, nevladnike vrgla na cesto in naznanila resno grožnjo alternativni kulturi.

Stavbo na Metelkovi 6, prekrito z grafiti, so nevladniki konec devetdesetih let dobili v brezplačno uporabo od ministrstva za kulturo. To je bil znak, da je država neinstitucionalni kulturi naklonjena in se zaveda njenega pomena.

Bil je četrtek, 9. septembra 1993. Arhitekt Ira Zorko in fotograf Igor Delorenzo Omahen sta ravno predstavljala, kako bodo severni del nekdanje vojašnice JLA na Metelkovi v Ljubljani v kratkem spremenili v nov kulturni center pod okriljem Mreže za Metelkovo, pobude približno 300 umetnikov in pripadnikov najrazličnejših subkultur, ko so jima njuni poslušalci, študenti arhitekture, povedali, da so nekaj dni prej tam opazili delavce. Delavce? Kaj so pa počeli, sta vprašala. Zorko in Delorenzo Omahen sta se nemudoma odpeljala na Metelkovo in ugotovila, da je mestna oblast, ki je prostore obljubila kulturnikom, besedo požrla. Tam so bili bagerji, stavbe so že imele luknje, začelo se je rušenje. Stekla je bliskovita akcija, zbrala se je množica med 50 in 100 ljudi, ki se je večala in večala, zvečer so preplezali ograjo in Metelkovo zasedli, da bi jo zaščitili. Ostalo je zgodovina.