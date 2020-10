Staš Zgonik | foto: Uroš Abram

»Zaradi velikega števila obolelih bomo hitreje dobili rezultate preizkušanja cepiv«

INTERVJU: Roman Jerala, sintezni biolog

Vse bliže smo prvim cepivom proti virusu SARS-CoV2. Prva naj bi bila odobrena še pred novim letom. Svetovna zdravstvena organizacija je sicer ta teden napovedala, da se bo množično cepljenje realno lahko začelo sredi prihodnjega leta.

Dr. Roman Jerala je vodja oddelka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu. S sodelavci se je marca odločil, da bodo skušali po svojih močeh prispevati k reševanju virusne krize. Vrgli so se v razvoj lastnega cepiva. Njihov izdelek je pri preizkušanju na miših pokazal spodbudne rezultate, zdaj ga čakajo dodatni preizkusi. In iskanje dodatnega finančnega vložka.

Lahko opišete potek dogodkov, ki so pripeljali do vaše odločitve, da boste razvijali cepivo proti virusu?