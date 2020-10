Staš Zgonik | foto: Uroš Abram

»Če je cilj konservativcev, da se ženske vrnejo za štedilnik, jim pandemija pri tem zelo pomaga«

Darja Zaviršek, sociologinja

Pred nami je več mesecev omejitev življenja, kakršnim smo bili priča že spomladi in za katere smo poleti pretirano optimistično sklepali, da so za nami. Vsi problemi, na katere smo opozarjali po spomladanski ustavitvi življenja, se bodo še stopnjevali – od zaostrovanja revščine do socialne izključenosti in nasilja v družini.

Prof. dr. Darja Zaviršek je predstojnica katedre za področje socialnega vključevanja in pravičnosti na ljubljanski Fakulteti za socialno delo in izvrstna poznavalka vseh naštetih področij, ki se tičejo nemedicinskih vidikov epidemije.

Kaj je šlo po vašem mnenju narobe, da smo se vnovič znašli v »lockdownu«?