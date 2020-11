Staš Zgonik | foto: Marko Pigac

»Tradicija partizanskega zdravstva nam daje oporo, da bomo ne glede na razvoj dogodkov zmogli«

Vojko Flis, direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor

Prof. dr. Vojko Flis drugo največjo slovensko zdravstveno ustanovo vodi tri leta. Kot strokovnjak za žilno kirurgijo svoje znanje predaja tudi študentom, prav tako pa kljub direktorskim obveznostim še vedno pomaga tudi pri delu z bolniki. V času, ko se zaradi neslutenega razmaha epidemije spoprijemajo z veliko kadrovsko stisko, je to še bolj pomembno kot sicer.

Na dan pogovora (v torek) so skrbeli za 135 bolnikov s koronavirusno boleznijo, od tega jih je bilo 27 priključenih na ventilator. Za bolnike s covid-19 so dodatno odprli oddelek za pljučne bolezni na Slivniškem Pohorju, dislocirano enoto, v kateri so se nekdaj zdravili bolniki s tuberkulozo. »Priliv bolnikov je mnogo večji, kot so napovedovale najbolj pesimistične krivulje tistih, ki so izračunavali predviden potek epidemije. Seveda ob tem zdravimo še številne druge bolnike in nedvomno plujemo med Scilo in Karibdo,« je opisal resnost razmer.

Katera je bila najtežja odločitev, ki ste jo morali sprejeti v zadnjih tednih?