»Represivni pristop sproža predvsem odpor do spoštovanja ukrepov«

Mario Fafangel, epidemiolog

Mario Fafangel je predstojnik Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in s tem glavni epidemiolog za nalezljive bolezni v državi. Nasledil je Majo Sočan, ki jo je odnesel pogrom nad epidemiologi ob spomladanskem valu epidemije in menjavi vlade. Fafangel je tiste vrste strokovnjak, ki bi v normalni državi vsak dan komuniciral z javnostjo, razlagal svoje dileme in pojasnjeval smiselnost posameznih ukrepov. V zadnjih mesecih smo ugotavljali, da je vladna komunikacijska strategija preveč zaznamovana z vojaško retoriko in oštevanjem neposlušnih državljanov, on pa je njeno popolno nasprotje in utelešenje tega, na kar pri komunikaciji prisegajo epidemiologi – karizme, odkritosti in sočutja.

Živi v Miljah pri Trstu in ima dvojno državljanstvo. Na roki ima vtetovirane koordinate lokacije, kjer je prvič poljubil svojo ženo. Na Twitterju, ki ga ob hitrem naraščanju števila sledilcev uporablja vse pogosteje, uporablja vzdevek @pucciami. »V prevodu to pomeni ’pomoči me’,« nam je razložil. »Kot piškot pomočiš v mleko.«

V zadnjih dneh so bili pogovori z vami objavljeni v številnih medijih. Je trenutna medijska izpostavljenost vaša načrtna odločitev? Poskušate prevzeti komunikacijo z javnostjo, vzpostaviti drugačen ton komuniciranja, kot smo ga bili vajeni doslej?