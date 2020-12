Stoletje korejskih žensk

Teden korejskega filma, ki bo potekal od 3. do 6. decembra na spletu

Little Forest

Veleposlaništvo Republike Koreje na Dunaju letos ponovno organizira Teden korejskega filma, ki bo potekal od 3. do 6. decembra. Pet filmov o zgodbah korejskih žensk med tradicionalnimi 20. leti minulega stoletja in sodobnim časom, bo brezplačno na ogled na spletu.

"Živimo v času, ko sta korejski film in glasba našla svojo pot v ospredje na globalni ravni, vendar obstaja veliko vidikov korejske kulture, ki so občinstvou še vedno neznani. To zajema tudi ključno zgodovino spregledane polovice Južne Koreje - žensk.

"Z namenom, da bi to spremenili in dodali na seznam filmov z zgodbami korejskih žensk, ki so doživeli večjo prepoznavnost, denimo Gospodična režiserja Park Chan-wooka iz leta 2016 ter House of Hummingbird režiserke Kim Bore iz leta 2018, bo fokus letošnjega Tedna korejskega filma na stoletju korejskih žensk,," napovedujejo organizatorji.

s6ZgBnq7Tt4

Tako kot večina drugih kulturnih dogodkov bo tudi Teden korejskega filma zaradi pandemije potekal na spletu, prek platforme videa na zahtevo (VOD) Shift72. Obiskovalci iz Avstrije in Slovenije si bodo filme lahko ogledali brezplačno - za ogled se bodo morali le registrirati. Vsi filmi bodo predvajani v korejščini in z angleškimi podnapisi.

Kot prvi film bo na festivalu na ogled The Houseguest and My Mother (1961) režiserja Shin Sang-oka. Zgodba poteka skozi oči šestletne Ok-hee, nastal pa je v času, ko so bile ženske še vedno prikazovane v vlogi dobre žene oziroma matere.

V filmu Yeong-ja's Heydays (1975) režiserja Kim Ho-suna se glavnii ženski lik Yeong-ja spopada z življenjskimi udarci patriarhalne družbe, ki je bila vedno izrazito bolj kruta do žensk iz nižjega družbenega sloja.

S skokom v 21. stoletje ženske zavetje lahko najdejo s pomočjo zdravilnega dotika filma Little Forest (2018) režiserke Yim Soon-rye, ki vsebuje odločno, vendar tudi nežno sporočilo o svobodi in duši moderne korejske ženske.

YFSupG46VuA

Na trenutke nasprotno, temnejše sporočilo vsebuje lanskoletni film Our Body režiserke Han Ga-ram, v katerem je mlada korejska ženska deležna seksizma in predsodkov glede starosti, do točke, ko postane obsedena z idejo o posedovanju drugačnega telesa.

tU1InpP78-I

Stoletje in še več čustev korejskih žensk pa se lahko po navedbah organizatorjev najde v lanskoletnem filmu Kim Ji-Young: Born 1982, ki temelji na istoimenskem romanu in ki je dal "križem ter težavam" generacije žensk tako popoln glas, da je doživel takojšen, buren odziv: v prvih 18 dneh po začetku predvajanja si je film igralke in režiserke Kim Do-Young ogledalo več kot tri milijone ljudi,

Tako kot večina drugih kulturnih dogodkov bo Teden korejskega filma letos zaradi pandemije potekal na spletu, prek platforme videa na zahtevo (VOD) Shift72. Obiskovalci iz Avstrije in Slovenije si bodo filme lahko ogledali brezplačno - za ogled se bodo morali le registrirati. Vsi filmi bodo predvajani v korejščini in z angleškimi podnapisi.

Urnik predvajanja petih filmov je dostopen na spletni strani, poleg njih pa bodo na YouTubeu objavljeni tudi kratki pogovori o filmih. Gostje pogovorov bodo študentke in študent koreanistike iz Avstrije in Slovenije ter poznavalki korejskega filma - Alexandra Schiefert iz Avstrije in Sanja Struna iz Slovenije.

Sanja Struna, ki je bila letos članice žirije Fipresci na mednarodnem filmskem festivalu v Busanu, je za STA povedala, da je korejska filmska industrija doživela velik preobrat. Zgodovinsko je bila podvržena temu, da so bili filmi bolj kot ogledalo projekcija družbe in korejska filmska industrija se je šele po 90. letih minulega stoletja začela bolj sodobno razvijati. Po letu 2003 so njihovi filmi prodrli na tuje trge in tako postali bolj dostopni svetu in svet njim.

Korejski filmi so po mnenju Sanje Struna "pravi dragulji splošne kinematografije". V Sloveniji je sicer najbolj znan nagrajeni Parazit (2019) Bong Joon-hoja, a korejski filmi so v festivalskih krogih že nekaj časa znani kot kvalitetni. "Prikažejo kakšen kanček originalnosti več kot tisti na zahodu," je sklenila Sanja Struna.

Veleposlaništvo Republike Koreje je Teden korejskega filma v Sloveniji gostilo leta 2015 ter v Avstriji v letih 2016 in 2019. Letos bo prvič dogodek potekal v obeh državah hkrati.