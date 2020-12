»Ne moremo sprejeti dejstva, da ste imenovali osebo brez ustreznih izkušenj in referenc«

Zaskrbljeni zaposleni v Moderni galeriji ministra za kulturo Vaska Simonitija pozivajo k ponovnemu premisleku o smiselnosti in upravičenosti imenovanja novega vršilca dolžnosti direktorja Moderne galerije

Minister za kulturo Vasko Simoniti

© Borut Krajnc

Spoštovani gospod minister, prof. dr. Vasko Simoniti. Podpisani zaposleni v Moderni galeriji smo začudeni in neprijetno presenečeni nad vašo odločitvijo o imenovanju novega vršilca dolžnosti direktorja Moderne galerije.

Ker je imenovanje vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda na področju umetnosti ali kulturne dediščine v pristojnosti Ministrstva za kulturo, bi pričakovali, da je takšno imenovanje kar najbolje utemeljeno. Zato ne moremo z razumevanjem sprejeti dejstva, da ste na to mesto imenovali osebo brez ustreznih izkušenj in referenc na področju vodenja javnega zavoda. Iz razpisa za direktorja Moderne galerije, objavljenega v Uradnem listu RS dne 4. decembra 2020, sklepamo, da bo po uradnem postopku direktor Moderne galerije imenovan v nekaj mesecih, zato izražamo resno zaskrbljenost in dvom, da bi v tako kratkem času novi vršilec dolžnosti mogel kakorkoli prispevati h kontinuiteti in kvaliteti izvajanja nalog nacionalnega muzeja moderne in sodobne umetnosti, temveč prav nasprotno, da bo oboje zaradi tega oslabljeno.

Odločitev za imenovanje novega vršilca dolžnosti direktorja sredi epidemije se nam zdi še posebej nesmotrna, saj kot muzej delujemo v oteženih pogojih in se − tako kot celotno polje kulture tudi glede prihodnosti − nahajamo v zelo negotovih razmerah. V takih okoliščinah imenovanje novega vršilca dolžnosti direktorja predstavlja nepotrebno dodatno izpostavljanje negotovosti glede izvajanja rednih nalog muzeja, sodelovanja v mednarodnih projektih, pridobivanja sredstev iz tujih fundacij, izvajanja razstavnega in obrazstavnega programa ter vzdrževanja stikov tako z ustvarjalci na področju vizualne umetnosti kakor s publiko, kar je v trenutnih kriznih časih ustavitve kulturnega življenja še zlasti pomemben izziv. Prav zato se tudi ne moremo znebiti vtisa, da je takšno imenovanje v času, ko je že odprt razpis za direktorja Moderne galerije, pravzaprav poskus prejudiciranja izida aktualnega razpisa.

Zato Vas, spoštovani minister, zaskrbljeni zaradi nepotrebnega destabiliziranja izkazano uspešnega dela nacionalnega muzeja Moderna galerija, kot pristojnega ustanovitelja Moderne galerije in skrbnika pogojev za kar najboljše strokovno delovanje javnih kulturnih ustanov pozivamo k ponovnemu premisleku o smiselnosti in upravičenosti vaše poteze imenovanja novega vršilca dolžnosti direktorja Moderne galerije.

Lep pozdrav,

dr. Bojana Piškur, dr. Martina Vovk, mag. Adela Železnik, Ida Hiršenfelder, Igor Španjol , Teja Merhar, Sabina Povšič, Jana Intihar Ferjan, Bojana Rogina, Ana Mizerit, Tomaž Kučer, Dejan Habicht, Lucija Cvjetković, Janja Rožmarin Pagon, Dana Terzić, Mario Ošlak, Boris Fister, Janez Kramžar, Duško Škrbin, Armin Salihović, Vojko Kmetič, Sanja Kuveljić Bandić, Tomo Barić Ravbar, Luka Gruden, Nika Ham, Mateja Dimnik, Matija Pavlovec, Tamara Soban, neimenovana podpisnika (imena hranimo v MG)