Umrl eden najboljših piscev vohunskih romanov

Britanski pisatelj John Le Carre je umrl za posledicami pljučnice

John Le Carre

© Flickr

Konec prejjšnjega tedna je 90. letu starosti za posledicami pljučnice umrl britanski pisatelj John Le Carre. Avtor, ki sodi med najboljše pisce vohunskih romanov. Bralce je prepričal z deli, kot so Popolni vohun, Ruska hiša in Kotlar, krojač, vojak, vohun. Njegov agent Jonny Geller je zapisal, da smo izgubili velikana angleške književnosti.

Pisatelj s pravim imenom David John Moore Cornwell, ki se je rad ukvarjal z napetim odnosom Vzhod - Zahod, je svojo kariero zgradil z obravnavo hladne vojne. "Opredelil je obdobje hladne vojne in neustrašno govoril resnico o njej tudi desetletja pozneje," so Gellerjeve besede povzeli pri časniku The Guardian.

Svoj prvi roman Telefonski klic za mrtveca je objavil leta 1961, ko je sam še deloval za britansko obveščevalno službo, zadnjega, petindvajsetega, z naslovom Agent Running in the Field, pa lani. Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP je prodal 60 milijonov izvodov svojih knjig po vsem svetu. Veliko njegovih romanov, med njimi Vohun, ki je prišel s hladnega, Vojna v ogledalu in Prijatelja do konca, je prevedenih tudi v slovenščino.

Za svoje delo je prejel več nagrad, med drugim lani ugledno nagrado Olofa Palmeja. Leta 2011 je bil nominiran za mednarodno nagrado za leposlovje man booker. Nominacijo je zavrnil, da bi tako dal priložnost manj uveljavljenim avtorjem. Kljub vsemu je ostal nominiranec, žirija pa je upoštevala njegovo željo in ga ni izbrala za zmagovalca.

