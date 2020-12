Parodija na stereotipe LGBTQ+

Tukaj ni homofobije

Suzana Tratnik

© Uroš Abram

Na Facebook profilu društva KUD Krik bo 19. decembra ob 20.00 premiera spletne predstave avtorice Suzane Tratnik z naslovom Tukaj ni homofobije v režiji študentke zadnjega letnika gledališke režije na AGRFT Žive Bizovičar. Premieri uprizoritve oziroma dela v nastajanju bosta sledili še dve ponovitvi.

Suzana Tratnik, ki se v pričujoči drami Tukaj ni homofobije ves čas igra s paradoksi tako družbe kot dramatike, je o besedilu zapisala: "Angažirana umetnost je vedno na meji posiljevanja nežne umetniške duše."

Gledališka kritičarka Zala Dobovšek, pa je zapisala, da avtoričina zavestno cinična perspektiva ponazarja učinkovit pristop, kako o brutalnih situacijah iz resničnega življenja spregovoriti na duhovit, komičen, zajedljiv, a nič manj prodoren način.

Naslov drame je po besedah Zale Dobovšek "namerno zavajajoč, čeprav po drugi strani dobršni meri nevedne - hetero - populacije morda povsem umesten". Besedilo v formatu kratkih scen in interakcij z občinstvom vsebino črpa iz medijske realnosti in avtoreferencialnosti, je še zapisala kritičarka, ki je prepričana, da gre "nedvomno za specifično variacijo dokumentarističnega gledališča, ki s tem, ko parodira stereotipe na polju LGBTQ+, hkrati že legitimira njihov obstoj in nevarnost".

V predstavi igrajo Gaja Filač, Tina Resman, Jure Rajšp, Diana Kolenc, Jure Žavbi, Veronika Železnik in Ivana Percan Kodarin. Dramaturg je Nik Žnidaršič.

Suzana Tratnik (1963) je večkrat nagrajena pisateljica, prevajalka, publicistka, sociologinja ter sodelavka festivalov Lezbična četrt in LGBT filma. Objavila je sedem zbirk kratke proze, štiri romane ter več drugih del. Je avtorica monodrame Ime mi je Damjan, ki je bila uprizorjena leta 2002 v Gledališču Škuc, marca 2019 pa je doživela bralno uprizoritev na mladinskem gledališkem festivalu Agor Drysau / Opening Doors v Aberystwythu v Veliki Britaniji.

Živa Bizovičar (1998) je študentka četrtega letnika gledališke režije na AGRFT pod mentorstvom profesorjev Jerneja Lorencija in Branka Jordana. V sklopu študija je izpeljala dva avtorska projekta. Zadnja produkcija Kvartet (Heiner Müller) je potekala v koprodukciji z GT22, Momentom in Borštnikovim srečanjem.