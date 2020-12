Nova Gorica bo nosilka naziva EPK 2025

Novogoriško kandidaturo za EPK so poimenovali Go! Borderless, Gremo! Brezmejno, njihov cilj pa je tudi urbanističen - biti kot eno mesto, čeprav z različnima kulturama

Trg Evrope, Nova Gorica

© Leo Caharija

Izbirna komisija je priporočila Novo Gorico kot tisto slovensko mesto, ki bo leta 2025 skupaj z nemškim mestom Chemnitz nosilo naziv Evropska prestolnica kulture (EPK). Nova Gorica je kandidaturo za EPK 2025 pripravila v sodelovanju s čezmejno Gorico. Poimenovali so jo Go! Borderless, Gremo! Brezmejno. V ožji izbor so se uvrstili Ljubljana, Nova Gorica, Ptuj in Piran.

Kot je na včerajšnji novinarski konferenci, na kateri so sporočili odločitev, poudarila predsednica izbirne komisije Cristina Farinha, so vsa štiri slovenska mesta v svojih kandidaturah naslovila zelo aktualne in relevantne evropske teme, kot so solidarnost, meje, klimatske spremembe in transformacije. Zahvalila se jim je za njihovo motiviranost, trud in prilagodljivost v teh nestabilnih časih.

V Novi Gorici so razglasitev EPK 2025 pričakali na skupnem trgu obeh Goric, na Trgu Evropa, kjer so skupno že proslavili vstop Slovenije v Evropsko unijo. Veselje ob razglasitvi je bilo nepopisno, na njem pa so sodelovali člani občinskih oblasti iz Nove Gorice in Gorice.

Novogoriški župan Klemen Miklavič je takoj po razglasitvi dejal: "To pomeni, da imata Gorici kot enotno urbano območje priložnost, da postaneta prestolnici in pomembna točka v Evropski uniji. Leta 2025 bo celotna pozornost usmerjena v goriško območje, ki je tudi center čezmejne regije. Osvojitev naslova je namreč priložnost za celotno regijo, ki ima svojo čezmejno dimenzijo. Obe Gorici bosta prva prestolnica neke regije, ki se razteza čez dve državi."

Navdušenja ni mogel skriti niti župan Občine Gorica Rodolfo Ziberna, ki je prepričan, da je to izjemen, močan občutek, eden tistih, ki si jih zapomnimo za vse življenje. "To zmago posvečam občanom, ljudem tega edinstvenega ozemlja, ki so toliko trpeli, a so uspeli odreagirati tako, da so ustvarili boljšo prihodnost za mlade. Biti Evropska prestolnica kulture nam bo omogočilo pridobiti nove človeške in finančne vire za razvoj gospodarstva in zaposlovanja naših mest s pomočjo kulturnih, pa tudi urbanističnih in gospodarskih pobud."

Novogoriški župan Klemen Miklavič je takoj po razglasitvi dejal: "To pomeni, da imata Gorici kot enotno urbano območje priložnost, da postaneta prestolnici in pomembna točka v Evropski uniji. Leta 2025 bo celotna pozornost usmerjena v goriško območje, ki je tudi center čezmejne regije. Osvojitev naslova je namreč priložnost za celotno regijo, ki ima svojo čezmejno dimenzijo. Obe Gorici bosta prva prestolnica neke regije, ki se razteza čez dve državi."

Vodja kandidature Nove Gorice za EPK 2025 Neda Rusjan Bric pa je povedala, da jo prevevajo neverjetni občutki, obenem pa upa, da jim bo uspelo jutri vsaj nekoliko počivati, nato pa bodo nadaljevali z delom, tako kot so si ga začrtali v zapisanem planu.

Novogoriško kandidaturo za EPK so poimenovali Go! Borderless, Gremo! Brezmejno, njihov cilj pa je tudi urbanističen - biti kot eno mesto, čeprav z različnima kulturama. V Novi Gorici so napovedali, da bodo samo v letu 2025 pripravili več kot 600 različnih kulturnih dogodkov ter več kot 60 projektov z različnimi partnerji. Skupno se bodo preko projektov povezovali z 251 partnerji, ki poleg Slovenije prihajajo še iz 34 drugih držav.