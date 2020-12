Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo zadnji del gledališke kriminalne nadaljevanke Praznina spomina, Noč kratkih filmov, razstavo 8. mednarodnega natečaja Drugačni svetovi, spletno premiero glasbenoplesne uprizoritve Ježkove Nanine pesmi v režiji in koreografiji Valentine Turcu, koncert violinistke Anje Bukovec, razstavo enigmatičnega francoskega umetnika Invaderja, ki je v mednarodnem prostoru znan po svojih pikseliranih mozaičnih umetniških delih.

Ponedeljek, 21. december

Na YouTube kanalu MGL bo ob 20.00 na ogled četrta epizoda gledališke kriminalne nadaljevanke Praznina spomina avtorice Barbare Zemljič in v režiji Nine Šorak.

Na najdaljšo noč, ki povezuje 21. in 22. december (od sončnega zahoda do sončnega vzhoda, to je od 16.19 v ponedeljek do 7.41 naslednjega jutra), si boste lahko preko Baze slovenskih filmov ogledali kuriran program animiranih filmov za otroke in družine ter tematski program za odrasle „Kje je pot med istim krajem”. Programa v dneh številnih fizičnih in umskih pregrad premišljata esenco gibanja v najširšem pomenu besede.

V Galeriji Photon Ljubljana je do 23. decembra na ogled razstava 8. mednarodnega natečaja Drugačni svetovi 2020, ki predstavlja projekte desetih izbranih avtorjev natečaja za mlade in uveljavljajoče se ustvarjalce (do 35. let) na področju sodobne avtorske fotografije z območja CEE regije. Njihova aktualna produkcija ponuja vpogled v najnovejše tendence sodobne fotografije v tej regiji. Sodelujejo: Jošt Dolinšek, Justyna Gorniak, Lisa Grosskopf, Anna Hornik, Lubos Kotlar, Tereza Kozinc,, Nik Erik Neubauer, Jakub Stanek, Lujza Hevesi Szabó in Dominik Wojciechowski.

Jošt Dolinšek: To Move the Sun and Earth Away, 2019-20

Torek, 22. december

Na Instagramu UGM Maribor bo ob 12.22 potekala spletna otvoritev razstave Poštna umetnost 2020, na kateri bodo predstavili prispele umetnine na dopisnicah, ki so jih prejeli na natečaj za poštno umetnost (mail art) na temo leta v izteku. Razglasili bodo tudi 3 nagrajence po izboru občinstva.. Sodelujoči na natečaju so se posluževali številnih umetniških tehnik in njihova sporočila so bila prav tako raznolika: hudomušna, navdihujoča, introspektivna...

© Mira Strnad

Na Facebook kanalu Škuca Ljubljana bo ob 20.00 potekala predstavitev knjižnih novosti zbirke Lambda. Sledil bo LGBTQ literarni večer v okviru vsakoletnega projekta Srečanje LGBT literature. Nastopili_e: bodo Nina Dragičević, Zdenka Gajser, Kristina Hočevar, Aljaž Koprivnikar, Vesna Lemaić, Vesna Liponik, Jedrt Maležič, Brane Mozetič, Alenka Spacal, Nataša Sukič, Suzana Tratnik, Nataša Velikonja, Jelka Zorn in Patricija Zupančič.

Iz Kina Šiška Ljubljana bo ob 20.00 preko platforme Dice potekal spletni prenos tradicionalnega novoletnega koncerta naše najuspešnejše violinistke Anja Bukovec, ki bo izvedla znana klasična dela Antonina Dvořáka, Gabriela Fauréja, Johanna Straussa, Tomasa Albinonija, Alojza Srebotnjaka, Janija Goloba in drugih. Na klavirju jo bo spremljala mlada pianistka Ana Semič Bursać.

J6R9Bz5ZuWY

V Projektnem prostoru DUM, Kolodvorska 6, Ljubljana bo od 22. decembra 2020 do 21. januarja 2021 na ogled razstava Nike Špan z naslovom Lepe znanosti, ki se "lotevajo tega paradoksnega kraja, ki mu Robert Pfaller pravi 'kategorična skromnost' sodobne umetnosti: njene razsvetljene samorazvidnosti in želje po jasnih, demistificiranih pomenih. Vendar bilo bi povsem narobe razumeti projekt Nike Špan kot kritiko vezi med umetnostjo in znanostjo. Na eni strani sicer imamo opravka z določeno fantazmo gotovosti, ki jo za umetnost oznanja podoba znanstvenega sklepanja, na drugi pa nekaj bolj produktivnega, soočenje umetnosti z nečim njej tujim," je zapisal kustos razstave Vladimir Vidmar.

V Galeriji Vžigalica Ljubljana je do 7. februarja 2021 na ogled razstava Fuoriscala. Zunaj lestvice – Efemerni učinek, ki jo je ustvaril umetniški kolektiv Bastardprodige (Atej Tutta, Valeria Cozzarini). Razstavo sestavljata video deli, ki tematizirata globalno segrevanje kot posledica rasti prebivalstva, proizvodnje, potrošništva in onesnaževanja. Videa, posneta s termično kamero, na eni strani prikazujeta Eskimko, ki se slači, in na drugi ledenega pingvina, ki se topi. Projekcijo Eskimke spremlja tekst klimatologa dr. Filippa Giorgija, projekcija pingvina pa je opremljena s statistiko segrevanja oceanov, zemlje in ozračja zadnjih 140 let. Video instalaciji sta postavljeni v razstavnem prostoru galerije in tudi v njeni izložbi.

V MGLC Ljubljana je od 22. decembra na ogled retrospektivna razstava enigmatičnega francoskega umetnika Invaderja z naslovom Grafike na papirju, ki predstavlja vse, od sitotiskov do litografij, od lesorezov do grafik v štiribarvni tehniki in od invazijskih zemljevidov do vodnikov. Več kot sto del na papirju je nastajalo od leta 2001 do 2020 in jih na razstavi dopolnjuje še Invaderjev izbor kratkih avtorskih filmov. Leon Zuodar pa z razstavo The Noodle predstavlja grafike in kratke animacije, ki so nastale v času umetnikovih potovanj in rezidenc po Evropi, od leta 2014 do 2015. Zaznamuje jih prepoznaven likovni jezik, izpeljan iz enostavno zasnovanih risb, ki jih avtor povezuje v celovito zgodbo. Kustos: Božidar Zrinski

Invader: Rubik Kubrick II, 2007

Sreda, 23. december

V Galeriji DLUL Ljubljana bo od 23. decembra 2020 do 24. januarja 2021 na ogled razstava Sonje Tavčar Skaberne z naslovom Skulpture 1980-2010. Umetnica v svojem obsežnem opusu prisega na lastno ikonografijo, figura, najpogosteje kot ženski akt je v središču njenega zanimanja. Pomembne in posebne so tudi cvetne kompozicije, uresničene v reliefnih in prostostoječih upodobitvah, v prvinski barvi gline in polikromaciji.

Petek, 25. december

Na Facebook profilu Drame SNG Maribor in Cankarjevega dom Ljubljana bo od 11. do 15. ure na ogled spletna premiera glasbenoplesne uprizoritve Ježkove Nanine pesmi v režiji in koreografiji Valentine Turcu, ki je nastala v koprodukciji Drame ter Opere in Baleta SNG Maribor in Cankarjevega doma Ljubljana. Izhodišče projekta je glasbena slikanica Nanine pesmi, ki predstavlja manj znano Ježkovo poezijo. Uprizoritev slika zgodbo o odraščanju deklice ob dedku in spoznavanju njunega skupnega vesolja risarij, igračk ter sanjskega sveta.

© Miran Waldhütter

Na TV Slovenija 1 bo ob 21.55 na ogled film Kolja, grenko-sladka komedija, ki je v 90. letih osvojila srca filmskega občinstva po svetu in oskarja za najboljši tujejezični film. Praga v poznih 80. letih, tik pred padcem komunizma. Jan Louka je samotar, ki ima rad občasno žensko družbo, preživlja pa se kot glasbenik. V zadnjem času je v finančnih škripcih, saj je ves denar vložil v popravilo materine hiše. Prijatelj mu predlaga, da se v zameno za plačilo poroči z mlado žensko iz Sovjetske zveze, ki želi zase in za sinčka Koljo dobiti češki potni list. Jan se končno vda in se poroči, v naslednjem hipu pa njegova žena izgine v Nemčijo in pusti svojega otroka pri Janu. Režija: Jan Sverák

xY33g6tuQsU

Nedelja, 27. december

Na TV Slovenija 2 bo ob 21.45 na ogled film Pod gladino, žanrsko zasnovan kot psihološka kriminalka o zločinu, krivdi, pravici, prijateljstvu in zaupanju. Mladi odvetnici Rebeki je dodeljen primer umora scenografa Valterja, glavna osumljenka pa je Jana, njena prijateljica iz otroštva in hkrati scenografovo dekle. Na prvi pogled zelo preprost primer razkrije temne plasti, skrivnostne globine in stranpoti človeške narave. Režija: Klemen Dvornik

196187247

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.20 na ogled dokumentarni film Medena dežela. Hatidže Muratova, Turkinja iz odročne in sicer zapuščene vasi v Severni Makedoniji, je ena zadnjih čebelark v Evropi, ki na starodaven način nabira med divjih čebel. V skromnem kamnitem domu brez vode in elektrike živi z ostarelo in bolehno materjo. Vsakdanjo rutino grobo spremeni prihod nomadske družine s številnimi otroki, ki se za večji zaslužek poleg živinoreje loti še intenzivnega čebelarjenja – a, ker se ne držijo Hatidžinega vodila "pol zame, pol za čebele", resno ogrozijo Hatidžine čebelje družine in vir njenega preživetja. Režija: Tamara Kotevska in Ljubomir Stefanov

B27ORUHlp6E