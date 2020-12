Najboljše pesmi in albumi leta 2020?

Britanski BBC je združil 35 glasbenih lestvic najbolj vplivnih svetovnih glasbenih medijev

Britanski BBC je združil 35 glasbenih lestvic najbolj vplivnih svetovnih glasbenih medijev in tako prišel do najboljših albumov ter pesmi letošnjega leta. Glasbeni kritiki so kot najboljšega ocenili album Fetch The Bolt Cutters ameriške kantavtorice Fione Apple, med singli pa je prvo mesto zasedla pesem WAP raperk Cardi B in Megan Thee Stallion.

Deset najboljših albumov in pesmi so pri BBC izbrali s pomočjo vplivnih glasbenih revij, blogov, časopisov in drugih, med njimi pa so se znašli New Musical Express, Rolling Stone, BBC 6 Music, avstralski Double J in danska revija Gaffa. Kritiki so med priljubljene uvrstili 204 albume.

Zmagovalni album z naslovom Fetch The Bolt Cutters je navdihnila kriminalna serija The Fall, kjer policijska preiskovalka, ki je na sledi serijskemu morilcu, izgovori isto poved. Za kantavtorico fraza pomeni priložnost, da izrazi potlačen bes, ki ga ima do šolskih nasilnežev, nezvestih fantov in tistih, ki so krivi spolnih zlorab, s tem pa osvobaja samo sebe.

Albumu Fetch The Bolt Cutters, ki je prvi album Fione Apple po osmih letih, sledi Punisher ameriške glasbenice Phoebe Bridgers, nato pa Folklore kantavtorice Taylor Swift.

Na albumu Punisher se avtorica dotakne življenja, smrti, Elvisa in mornarsko obarvanih rojstnodnevnih zabav, Folklore pa velja za doslej najboljši album kantavtorice Taylor Swift, ki je bil na vrhu ameriških lestvic osem tednov zapored.

Naslednjih sedem mest zasedajo Dua Lipa s Future Nostalgia, Run The Jewels z RTJ4, Waxahatchee s Saint Cloud, Perfume Genius s Set My Heart On Fire Immediately, Haim z Women In Music Pt. III, Bob Dylan z Rough And Rowdy Ways in Chloe x Halle z Ungodly Hour.

Dua Lipa: Future Nostalgia

Zmagovalka med singli WAP je dosegla vrhove glasbenih lestvic na obeh straneh Atlantika, prav tako pa je zaradi svoje neposredne vsebine o seksualni svobodi imela najbolj iskano besedilo leta.

Na drugem mestu je zopet Megan Thee Stallion, tokrat s singlom Savage. Pesmi, ki je raperki prinesla štiri nominacije za grammyje, se je pridružila tudi znamenita Beyonce. Tretje mesto je zasedla francoska kantavtorica Christine and the Queens s pesmijo People I've Been Sad.

Do desetega mesta najboljših singlov sledijo Lady Gaga in Ariana Grande z Rain On Me, The Weeknd z Blinding Lights, Phoebe Bridgers s Kyoto in nato z I Know The End, Bad Bunny s Safaera, Dua Lipa s Physical in Miley Cyrus z Midnight Sky.

