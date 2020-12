Gledališki in glasbeni dogodki v prazničnem času

Letos bodo zaradi pandemije novega kronavirusa potekali na spletu

Jazz

© Peter Giodani

Tudi letos bodo gledališča in druge kulturne institucije po Sloveniji v prazničnem času ponudile božične in silvestrske prireditve, ki bodo letos zaradi pandemije novega kronavirusa potekale na spletu. Božični in silvestrski program napovedujejo v Cankarjevem domu, SNG Drama Ljubljana, SNG Maribor in še po nekaterih gledališčih.

V Cankarjevem domu Ljubljana pod geslom Skupaj od daleč pripravljajo več božično-novoletnih dogodkov, ki sta jih je že konec tedna uvedla božična koncerta Big banda in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, na božični dan pa bodo ponudili spletno premiero glasbenoplesne uprizoritve Nanine pesmi v režiji in koreografiji Valentine Turcu. Predstava, ki so jo pripravili s SNG Maribor, je v prvi vrsti namenjena mlajšemu občinstvu, nastala pa je po pesmi Frana Milčinskega - Ježka. Prav tako bo na božič zazvenel spletni koncert skupine Bakalina Velika v živo iz Gallusove dvorane.

SNG Maribor bo na božični večer ponudilo koncert božičnih pesmi v izvedbi opernega zbora, dan pozneje pa gala baletni koncert, na silvestrski večer pa bo na ogled osnetek Straussove operete Netopir, ki je v režiji Stanislava Moše premiero doživela lani oktobra.

Cankarjev dom za silvestrski večer napoveduje koncert Rudija Bučarja. Istrski trubadur bo ob 20. uri nastopil na spletnem koncertu v živo iz Gallusove dvorane. Na prvi dan novega leta pa bo na sporedu tradicionalni novoletni koncert Slovenske filharmonije, ki mu bo letos mogoče prisluhniti le na spletu. Slovenska filharmonija je sicer spletni božični koncert izvedla minuli petek.

V SNG Drama Ljubljana bodo na silvestrski večer ob 20. uri z velikega odra v živo prenašali predstavo Moj mož. Odrska priredba kratkih zgodb Rumene Bužarovske v režiji Ivane Djilas je bila zadnja uprizoritev, ki so jo oktobra odigrali v živo pred zaprtjem gledališča, so za STA povedali v ljubljanski Drami. Pojasnili so, da bodo snemanje silvestrske predstave prilagodili spletnemu prenosu, za kar bodo poskrbele režijske prilagoditve in snemanje z več kamerami.

Mestno gledališče ljubljansko bo na zadnji dan v letu ob 20. uri ponudilo spletno silvestrsko premiero romantične drame Jazz v režiji Nejca Gazvode, ki je tudi avtor besedila. V krstni uprizoritvi igrata Ajda Smrekar in Sebastian Cavazza. Po naročilu MGL je Gazvoda besedilo napisal prav za omenjeni igralski par.

Prešernovo gledališče Kranj bo na zadnji dan leta po spletu predvajalo arhivski posnetek avtorskega projekta Stenica, ki je v režiji Jerneja Lorencija nastal po motivih pravljične komedije Stenica Vladimirja Vladimiroviča Majakovskega in je bil leta 2017 premierno uprizorjen v koprodukciji z Mestnim gledališčem Ptuj.

SNG Nova Gorica pa bo na silvestrovo na spletu objavilo posnetka dveh predstav: Janko in Metka, ki jo je po pravljici bratov Grimm režiral Andrej Jus in je premiero doživela kot spletna uprizoritev 28. novembra, ter igro Tutošomato. Predstava Iztoka Mlakarja v režiji Vita Tauferja je nastala v koprodukciji z Gledališčem Koper.