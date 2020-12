Gregor Kocijančič | foto: Uroš Abram

»Politika je enostavno preveč banalna, da bi lahko navdihovala umetnost«

Magnifico, glasbenik

Robert Pešut, ki že skoraj trideset let ustvarja pod imenom Magnifico, je samooklicani šarlatan, za katerega se zdi, da je ves čas na vrhuncu kariere. Ko se je pri nas z bogatim, izjemno raznolikim opusom in malim morjem provokativnih hitov suvereno uveljavil kot vodilni popzvezdnik, je pod okriljem založbe velikanke Sony osvojil še tuji trg, pred leti pa se je v sodelovanju z režiserjem Draganom Bjelogrlićem uveljavil tudi kot skladatelj filmske glasbe in v tej vlogi nehote napisal novo neuradno srbsko himno, Pukni zoro, ki ni zgolj ponarodela, temveč je pravzaprav postala izmišljen narodni ep. Magnifico kljub vsem vesoljnim uspehom ne jaha vala stare slave, temveč marljivo ustvarja naprej, kar počne v svojem šišenskem štabu, imenovanem Dom svobode, od koder je v duhu socialnega distanciranja dal tudi pričujoči intervju. Charlatan Magnifique je za Mladino spregovoril o šarlatanstvu, politični nekorektnosti, fascinaciji z narodnozabavno glasbo, o histerični ležernosti, vlogi glasbe med pandemijo in po njej, božičnem oportunizmu in še o marsičem drugem.

Večkrat poudarjate pomembnost ležernosti in lenobe, ki naj bi bili zakoreninjeni v vašem balkanskem temperamentu. Izjavili ste denimo, da »družba, ki dovoljuje ležernost in lenobnost, kaže na razvoj civilizacije«. Kako pa ležernost doživljate zdaj, ko nas v njo tako rekoč silijo? Ali izgubi svoj čar?