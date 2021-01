Film tedna: Jadralke

Zgodba o odločni Tracy Edwards, ki je leta 1989 z izključno žensko jadralsko posadko na jadrnici Maiden na Whitebreadovi regati obplula svet

Na TV Slovenija 1 bodo v nedeljo, 3. januarja ob 22.15 predvajali dokumentarni film Jadralke v režiji Alexa Holmesa. Gre za zgodbo o odločni Tracy Edwards, ki ji je leta 1989 uspel izjemen športni dosežek, ki je pomenil tudi pravi družbeni pretres. Edwardsova je izbrala izključno žensko jadralsko posadko, s katero je na jadrnici Maiden na tekmovalni regati obplula svet.

Načrt Tracy Edwards, da se z izključno žensko ekipo jadralk udeleži Whitbreadove regate okoli sveta, je bil leta 1989 nekaj popolnoma nezaslišanega. Nihče ni verjel, da bodo sploh prišle do startne linije, kaj šele zdržale do finiša. Nikoli ne bodo našle sponzorja. Prešibke so in manjka jim znanja. Še prve etape jim ne bo uspelo zaključiti. Pravzaprav bodo lahko srečne, če sploh preživijo … A šestindvajsetletna Tracy, nekdanja ladijska kuharica, je za krmilom jadrnice Maiden, dokazala, da se motijo.

Prestižna regata Whitbread Round the World Race je eden najzahtevnejših in najrazburljivejših jadralskih dogodkov na svetu, ki poteka na vsaka tri leta. Prvič so jo organizirali leta 1973, leta 2001 pa so jo preimenovali v Volvo Ocean Race. Profesionalne ekipe jadralcev več kot devet mesecev dan in noč premagujejo najnevarnejša morja ter skupno preplujejo več kot 39.000 navtičnih milj. Leta 1989 so organizatorji tekmovalcem, ki so to želeli, prvič priskrbeli kamere. Tako so nastali posnetki z barke Maiden, ki jih je režiser Alex Holmes dve leti iskal po vsem svetu.

"Pred njimi je bil pekel, razbesneli jug oceanov, 'morje zanesljive smrti', kjer 'te ne more nihče rešiti', mučna, naporna, agonična, srhljiva dvomesečna plovba ob Antarktiki, martirij med ledenimi gorami, orjaškimi valovi in strašnimi vetrovi – vse tja do Avstralije, kamor pa so prišle prve. Moški so bili šokirani. Brez razloga – ženske očitno lažje shajajo s peklom. Jadralke so imele s peklom, testom fizične in mentalne vzdržljivosti (in tudi testom solidarnosti), bogate izkušnje, zato so bile nanj pripravljene. Bolje kot moški. Ženske, ki so obplule svet, so izgledale kot zgodovinski dogodek, kot inspirativni prelom, kot ognjemet drugačnosti, kot gibanje. Doku Jadralke pokaže, kako nastane sestrstvo. Ali če hočete – kako nastane #MeToo," je v Mladini zapisal Marcel Štefančič jr.

Alex Holmes je britanski scenarist in režiser dokumentarnih in igranih filmov ter nadaljevank. Med drugim je režiral dva dela miniserije o Saddamu Husseinu Saddamova hiša (2008) ter tridelno serijo Dunkirk (2004), ki mu je prinesla nagrado BAFTA za režijo. Je tudi avtor športnega dokumentarca Stop at Nothing: The Lance Armstrong Story (2014).

zvxdJFVdNaU