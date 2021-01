Film tedna: Laibach - Divided States of America

Dokumentarni film o turneji po ZDA leta 2004

Na TV Slovenija 2 bo danes ob 23.30 na ogled dokumentarni film v režiji Saša Podgorška o skupini Laibach, ki je novembra 2004, takoj po vnovični izvolitvi Georgea W. Busha za predsednika, odšla na svojo četrto ameriško turnejo. Koncerte je imela predvsem v mestih "demokratičnih" ameriških zveznih držav in Kanadi. Turneja je imela tudi ideološki naboj in je odsevala povolilno razočaranje.

Laibach je svojo prvo turnejo po severnoameriškem kontinentu izpeljal leta 1989, dve leti pred razpadom Jugoslavije. Imenovala se je Sympathy For The Devil Tour. Naslednja obsežna turneja, US – Kapital Tour, se je zgodila leta 1992, Jesus Christ Superstars Tour pa leta 1997. Potem so se z napadom na WTC, maščevalnimi vojnami nad Afganistanom in Irakom ter vsesplošno ofenzivo proti terorizmu zvrstili usodni dogodki, ki so radikalno zaznamovali današnji čas in precej tesno zaprli vrata v ZDA. Kljub temu je v volilnem letu, ko so se Američani v napeti atmosferi odločali med predsednikom Bushem in demokratskim kandidatom Kerryem, Laibachu skozi šivankino uho spet uspelo vstopiti v Ameriko ter izpeljati zahtevno celomesečno turnejo petnajstih koncertov. Prvi nastop je bil v Washingtonu, samo streljaj od Bele hiše in samo dan po razglasitvi volilnih rezultatov.

Film je zato zgovoren dokument travmatičnega povolilnega razpoloženja v ZDA, državi, ki v povojni zgodovini verjetno še ni doživela tako radikalne delitve na dve nasprotujoči si politični in kulturni opciji. Turneje se je zato prijelo ime The Divided States of America Tour.

Sašo Podgoršek je študiral na AGRFT v Ljubljani, uveljavil pa se je že s študentskim filmom Koza je preživela (1992), s katerim je zmagal na festivalu študentskih filmov v Münchnu. Posnel je večje število televizijskih oddaj, reklamnih in plesnih filmov (Vrtoglavi ptič, Dom svobode, What are you going to do when you get out of here?) ter videospotov. Leta 1999 je debitiral s celovečernim filmom Temni angeli usode, s skupino Laibach pa je veliko sodeloval, predvsem kot režiser nekaterih njihovih videospotov.

t4jZ8_ikAyc