Film tedna: Bitka za vesolje

Dokumentarec o preteklih in prihodnjih projektih NASE

Na TV Slovenija 2 bo nocoj ob 20.55 na ogled ameriški dokumentarni film Bitka za vesolje v režiji Paula J. Hildebrandta. Restavrirani filmski posnetki iz državnega arhiva in leta proučevanja zgodovine nas popeljejo na razburljivo potovanje od ustanovitve NASE v prihodnost in v nas prebudijo željo, da bi odšli v vesolje in se dotaknili zvezd.

Leta 1961 je predsednik John F. Kennedy napovedal, da bo NASA do konca desetletja poslala astronavte na Luno. Vesoljska tekma je celo generacijo navdušila za študij znanosti in tehnologije. Dokumentarna oddaja s pomočjo intervjujev z astronavti in vodilnimi strokovanjaki za potovanje v vesolje razišče preteklost, sedanjost in prihodnost ameriškega vesoljskega programa.

