Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo razstavo Mance Juvan in Bojana Breclja z naslovom Nazaj v raj, spletni koncert novojazzovske skupine Ecliptic, razstavo Ko ste v dvomu, pojdite v muzej, ki predstavlja več kot 100 del, nastalih v času od 19. stoletja do danes, premiero igre Cement avtorja Heinerja Müllerja v režiji Sebastijana Horvata, spletni pogovor s priljubljenim italijanskim pisateljem Paolom Giordanom, razstavo Na drugi strani. Slovenska fotoreportaža.

Ponedeljek, 25. januar

Na Valu 202 bo ob 20.00 v oddaji Izštekani nastopila štajerska pop rock zasedba Leonart.

gbKCouZEqpQ

Na portalu RTVSLO bodo ob 20.00 v okviru filmskega večera Od blizu na daljavo, ki ga pripravlja Društvo slovenskih režiserjev v sodelovanju z RTV Slovenija, gostili režiserja Matjaža Ivanišina, ter predvajali film Oroslan.

nMEQLi96G_g

V Galeriji Fotografija Ljubljana je od 25. januarja do 27. februarja na ogled razstava z naslovom Nazaj v raj, skupni projekt Mance Juvan in Bojana Breclja. V času pandemije covida-19 sta odkrila skupno inspiracijo. Nekontrolirani vsip (dež) informacij ju je v kombinaciji s karanteno pripeljal bližje svojim čustvom in malim resnicam o naših trenutnih življenjih. Na teh malih, a potencialno pomembnih odkritjih, so osnovane fotografije v dveh barvnih izvedbah. So podpora momentumu t.i. koronakrize, ki bi lahko bila naša priložnost, da se ustavimo in pogled usmerimo navznotraj, ne le zunaj: da se vrnemo k prihodnosti in se premaknemo naprej, bližje Raju.

V Galeriji ZDSLU Ljubljana je do 29. januarja na ogled razstava Različni, odlični. Mladi umetniki 2020., na kateri se predstavlja 15 mladih likovno vizualnih umetnikov različnih zvrsti. Sodelujejo: Bernarda Nibera Conič, Damir De Simone, Domen Dimovski, Martin Fujan, Dalea Kovačec, Anja Kužnik, Slađana Matić Trstenjak, Maruša Mazej, Tina Mohorovič, Nina Nenadović, Neža Perovšek, Anja Podreka, Anja Seničar, Matej Strojan in Klemen Zupanc. Kustos in selektor razstave: dr. Jurij Selan

Klemen Zupanc: Liar, that’s a pizza stain!, 2020

V Galeriji Narodni dom Ljubljana je na ogled razstava Frančišek Smerdu (1908-1964). Donacija Narodni galeriji, ki predstavlja 37 njegovih plastik v mavcu in v glini. Podarila jih je kiparjeva hči, akademska kiparka Mojca Smerdu. Donacija zajema osnutke za kiparjeva raznolika dela, in sicer osnutke za glave, portrete, malo plastiko, reliefe ter monumentalno spomeniško kiparstvo. V zgodovino kiparstva na Slovenskem se je Frančišek Smerdu vpisal kot snovalec malih intimnih plastik, ki so v svoji izraznosti na poseben način monumentalne, na drugi strani pa kot avtor monumentalnih javnih spomenikov, ki jih zaznamuje svojevrstna "intimnost". Avtorica razstave: Mateja Breščak

Ležeča z vencem

Na ploščadi Ajdovščina Ljubljana je do 31. januarja na ogled razstava slik Bojana Bense z naslovom Udarci tišine. S svojimi koloristično intenzivnimi figurativnimi motivi nagovarja tudi naključno mimoidoče, ki sicer v galerije in muzeje ne zahajajo. Njegove slikarske podobe zdaj konkurirajo svetu reklamnih panojev in površnosti vsakdana v katerega prinašajo unikatnost ročne poteze naslikane s čopičem.

Torek, 26. januar

Na spletni strani Muzeja novejše zgodovine Slovenije bodo ob 12.00 odprli gostujočo razstavo "Tu se je smrt utrudila do smrti …": Slovenske žrtve Auschwitza z vodenim ogledom avtorja razstave Borisa Hajdinjaka. Dokumentarna razstava Sinagoge Maribor pripoveduje o 2.300 ljudeh iz Slovenije, ki so jih odpeljali v Auschwitz. Večina je bilo Slovencev, med deportiranimi pa je bilo tudi okoli 350 Judov, vsaj 78 Romov in vsaj en pripadnik Jehovovih prič. Domov se jih je vrnilo le okoli 1.000, za večino preostalih pa je Auschwitz bil kraj smrti. Zato je Auschwitz eno največjih pokopališč slovenskih žrtev druge svetovne vojne. In zato je 27. januar tudi slovenski dan spomina na žrtve holokavsta.

© Muzej novejše zgodovine Slovenije

Preko spletne strani Tretji oder bo ob 20.00 v živo na ogled predstava Oliverja Frljića Preklet naj bo izdajalec svoje domovine!, ki se loteva ljubezni in sovraštva do gledališča, okvir za njegovo preizpraševanje meja umetniške in civilne svobode pa so fragmenti zgodbe o razpadu Jugoslavije, fragmenti, ki odpirajo dileme, s katerimi se srečujemo vsi, a si pred njimi pogosto zatiskamo oči in ušesa. Predstava, ki je frontalna in provokativna, vsako občinstvo sooči z njegovim lastnim, obtožbe vrednim političnim vedenjem in tako ustvari kontekst, ki je prikladen. Ponovitvi: 27. in 30. januarja ob 20.00

© Žiga Koritnik

Iz Gallusove dvorane Cankarjevega doma Ljubljana bo ob 20.00 v okviru Cankarjevih torkov v živo prek spletnega prenosa na YouTube kanalu in Facebook strani CD nastopila skupina Ecliptic, ki je navdušila na 60. Jazz festivalu Ljubljana, ko je nastopila v Križankah pred zasedbo Snarky Puppy in predstavila album The Path of 01. Tokrat bo ob starih skladbah premierno predstavila tudi nekaj novih in dvorano napolnila s svojo vizijo novega jazza, ki vključuje drum'n' bass, ambientalno elektroniko in še kaj.

MwfwQzcb6P4

V Galeriji Jakopič Ljubljana je do 28. februarja na ogled razstava Na drugi strani. Slovenska fotoreportaža, ki je rezultat interdisciplinarnega pogleda na reportažno fotografijo skozi perspektive komunikologije, umetnostne zgodovine in fotografske teorije. Četudi ponuja pregled različnih vrst reportažne fotografije in načinov njihove umestitve v tiskane in kasneje elektronske medije, se razstava zavestno zamejuje na podrobnejšo obravnavo izrazno najbolj dovršene vrste reportažne fotografije – fotoreportaže.

Fotoreporterji časnika Delo: Janez Zrnec, Zoran Vogrinčič, Janez Pukšič, Srdjan Živulović, Dragan Arrigler

© Igor Modic

V Mestnem muzeju Ljubljana je od 26. januarja do 25. aprila na ogled razstava z naslovom Ko ste v dvomu, pojdite v muzej. Razstava z več kot 100 svetovno priznanimi umetniškimi likovnimi deli, ki so nastala v času od 19. stoletja do danes in v Ljubljano prihajajo iz petih zasebnih zbirk, pred nas postavlja enega od vpogledov v razvoj likovne umetnosti in hkrati ponuja odlično priložnost za opazovanje najrazličnejših umetniških praks, ki reflektirajo družbene spremembe zadnjih 150 let. Na razstavi so predstavljena svetovno priznana umetniška imena, kot so Constantin Brâncuși, Maurizio Cattelan, Shirin Neshat, William Kentridge, Joseph Beuys, Diane Arbus, Jean Arp, Hito Steyerl in mnogi drugi. Kurator razstave: Tevž Logar

V Mestni galeriji Ljubljana je do 9. februarja na ogled pregledna razstava Dragice Čadež z naslovom Zgodba o lesu in glini. Skozi avtorsko prepoznavno likovno govorico, je ustvarila obsežni opus različnih serij, ciklov in posameznih del, tako javnih kot zasebnih skulptur. Razstava je analitično sistematično ter postavitveno dinamično oblikovana, saj umetnica postavlja mnoge svoje skulpture ne samo kot samostojna dela, temveč tudi kot izrazite prostorske postavitve z močnimi geometričnimi poudarki. Kustos razstave: dr. Sarival Sosič

Četrtek, 28. januar

Ob 18.00 bo na spletu potekal pogovor s priljubljenim italijanskim pisateljem Paolom Giordanom o njegovem najnovejšem romanu Raztrgajmo nebo, ki ga bo vodila prevajalka Breda Biščak. Pri založbi Mladinska knjiga je konec lanskega leta izšel slovenski prevod njegovega romana Raztrgajmo nebo z nepozabno zgodbo o preizkušnjah, na katerih se ob človekovem večnem iskanju smisla znajdeta prijateljstvo in ljubezen. Giordano, ki je velik uspeh dosegel že s prvencem Samotnost praštevil, je lani vzbudil veliko zanimanje tudi s knjigo V času epidemije. Pogovor bo potekal v živo v angleškem jeziku.

Na YouTube kanalu MGL bo ob 19.00 potekala predstavitev knjige Alaina Badiouja Rapsodija za gledališče. Delo in avtorja bosta predstavila prevajalka Katja Zakrajšek in pisec spremne besede Mladen Dolar, izbrane odlomke iz knjige pa bo interpretiral igralec Branko Jordan. Moderatorka bo urednica knjige Petra Pogorevc

V Galeriji Škuc Ljubljana je od 28. januarja do 19. februarja na ogled razstava Tadeja Vaukmana, prejemnika Nagrade skupine OHO 2019 z naslovom: Vendar ne kažite tega mojemu otroku. Razstava je nadaljevanje značilnega ustvarjanja v mediju fotografije, hkrati pa opozarja, da Vaukman svoj surov in neposreden likovni jezik enakovredno izraža tudi v drugih medijih. Kolažiranje, video in jezikovna znamenja ne predstavljajo odvoda, temveč nadgradnja in razvoj njegove umetniške prakse, ki v svojem bistvu brutalnega pretiravanja in eksplicitnega prikazovanja elementov ostaja ista. Večinsko zastopani motivi iz intimnega življenja in množica avtoportretov nakazujejo na umetnikov obrat vase in raziskovanje lastne identitete. Z izjemo nekaj starejših fotografij je bila glavnina razstavljenih del ustvarjena v zadnjem letu – skupaj zaokrožujejo Vaukmanovo kontinuirano ustvarjanje. Kuratorka razstave: Kristina Ferk

Petek, 29. januar

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.55 na ogled film Človek z Lune. Andy Kaufman je že kot majhen otrok rad nastopal. Ko odraste, na odru prevzema različne vloge, ki se v stresnih situacijah pojavijo tudi v resničnem življenju. Tako kot on so tudi njegovi nastopi ekscentrični, zato ga občinstvo pogosto zavrača. Nekega večera pa eden od njegovih čudaških nastopov pritegne pozornost agenta, ki za Andyja dobi vlogo v sitcomu Taksi. Režija: Miloš Forman

pCcQB-iT7LY

Sobota, 30. januar

Z Velikega odra SNG Drama Ljubljana bodo ob 20.00 v živo prek spletne strani prenašali premiero igre Cement avtorja Heinerja Müllerja, enega najpomembnejših nemško pišočih dramatikov druge polovice 20. stoletja. Uprizoritev predstavlja drugi del mednarodne trilogije, ki sta jo v Zagrebu, Ljubljani in Beogradu po tem delu zasnovala režiser Sebastijan Horvat ter avtor priredbe in dramaturg Milan Ramšak Marković. Vsaka od uprizoritev trilogije tematizira drug vidik drame: ljubljanska, ki je nastala po prevodu Mojce Kranjc, se osredotoča na intimno zgodbo protagonističnega para, Gleba in Daše. Cement je ena največjih ljubezenskih zgodb svetovne dramatike. Gleb Čumalov se po nekaj letih državljanske vojne po oktobrski revoluciji vrne domov, kjer se znajde v tovarni cementa, ki kljub visokoletečim revolucionarnim maksimam sameva sama, prazna in nedelujoča. Njegova vrnitev domov je tudi vrnitev k ženi in njunemu otroku. Toda žena mu ne vrača poljubov in objemov...Režija: Sebastijan Horvat

© Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.40 na ogled film Bar, vznemirljiv, klavstrofobičen in nenavaden triler začinjen s črnim humorjem. Običajno jutro v enem od priljubljenih madridskih lokalov. Nekaj ljudi zajtrkuje, drugi se že sproščajo ob prvem jutranjem kozarčku. Eden od rednih gostov zapusti lokal in stopi na ulico, takrat pa ga nekdo ustreli v glavo in moški na kraju umre. Drugega obiskovalca, ki takoj pohiti k žrtvi, doleti enaka usoda. Režija: Álex de la Iglesia

PTazqyeYg3Y

Nedelja, 31. januar

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.05 na ogled italijanski dokumentarni film Moja mama: pobeg v osamo. Benedetta Barzini je ikona modnega sveta 60. let prejšnjega stoletja – manekenka in fotomodel, ki je navdihovala Andyja Warhola, Salvadorja Dalija, fotografa Irvinga Penna in Richarda Avedona. V 70. se je odločno borila za emancipacijo in pravice žensk. Še vedno predava o zgodovini in antropologiji mode in oblačil. Režija: Beniamino Barrese

oxrKvblykSk