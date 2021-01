Jure Trampuš | foto: Uroš Abram

»Družba, ki nima svobodne umetnosti, ni svobodna družba«

Oto Luthar, zgodovinar, direktor ZRC SAZU

Oto Luthar se ukvarja z zgodovino zgodovinopisja, filozofijo zgodovine in, družbenim razmeram primerno, z revizionizmom. Politično prikrajanje zgodovine ima, kot pravi, jasen namen, politiki daje legitimnost, da lažje ostaja na oblasti. Točno to počne slovenska vlada, to je tudi eden od razlogov, zakaj tako veliko govori o osamosvajanju, domoljubju. A bati se je treba ljudi, tako Luthar v intervjuju, ki vseskozi govorijo o domoljubju, ne zanima jih domovina, zanima jih predvsem oblast.

S tega vidika je povsem logičen začetek intervjuja, nastajal je v Novi Gorici, tik ob meji z Italijo, katere nacionalni muzej sodobne umetnosti MAXXI bo v kratkem odprl razstavo, ki jo kurira nekdanja direktorica ljubljanske Moderne galerije Zdenka Badovinac. Kako to, da je slovenski veleposlanik v Rimu Tomaž Kunstelj napisal depešo, v kateri se pritožuje zaradi razstave, depešo z izrazito nacionalistično noto, podprla pa so jo tudi ministrstva? Kaj ta razkriva o politiki, o slovenski vladi in o njenem odnosu do zgodovine?

Kako je živeti danes ob meji? Kako virus – saj veste, vse se je začelo v Italiji – vpliva na odnos med Slovenci in Italijani?