Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo premiero sodobne komično-dramske predstave Elvis Škorc, genialni štor, ki je nastala po romanu Janje Vidmar v režiji Mateje Kokol, 6. festival slovenske jazzovske ustvarjalnosti Zvončki in trobentice, premiero igre Učinek sodobne britanske dramatičarke Lucy Prebble v režiji Eve Nine Lampič, spletni prenos koncerta enega najbolj prepoznavnih slovenskih hiphoperjev Emkeja, Noč erotičnega filma Kinosloga. Retrosex, premiero igre Cement Heinerja Müllerja, ene največjih ljubezenskih zgodb svetovne dramatike v režiji Sebastijana Horvata.

Ponedeljek, 8. februar

V Slovenskem etnografskem muzeju Ljubljana bo ob 11.00 spletno odprtje razstave Pustni Orači Okič: Z oranjem do dobre letine. Pustni orači imajo v Sloveniji dolgo tradicijo, pustno oranje pa je razširjeno tudi drugod po Evropi. V Sloveniji se ob pustu pojavljajo na območju Slovenskih goric, Haloz, Ptujskega in Dravskega polja ter obronkih Pohorja. V dneh med pustno soboto in pustnim torkom hodijo od hiše do hiše. Skupino največkrat sestavljajo pokač, pobirač ali baba, en ali dva para konjičev ali kujekov, plužar, nekaj kurentov ali korantov in muzikant. Na dvorišču pred hišo zaorjejo simbolično brazdo in za debelo repo (dobro letino) posejejo seme, domačini pa jih pogostijo in obdarijo. Avtorica razstave: mag. Adela Pukl

V Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj bo ob 11.20 potekal pogovor o fotografski razstavi Portreti Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada za leto 2021. Ob 17.00 bo potekal pogovor Patricije Maličev z letošnjimi Prešernovimi nagrajenci.

V Drami SNG Maribor bo od 11. do 17. ure na ogled spletna premiera sodobne slovenske komično-dramske predstave Elvis Škorc, genialni štor, ki je nastala po romanu Janje Vidmar. Dramatizacija romana je nastala po idejnem konceptu dramaturginje in soavtorice dramatizacije Maje Borin. Uprizoritev skozi sodobne gledališke prakse najstnikom na duhovit način predstavi "zamotan" svet trinajstletnika. Režija: Mateja Kokol

Društvo slovenskih pisateljev ob 17.30 pripravlja pesniški recital "Pod oknam", na katerem bodo predstavili avtorsko poezijo literatk in literatov ter pesmi Franceta Prešerna, ki jih bodo interpretirali študentje AGRFT. Nastopajoči – med njimi Ifigenija Simonović, Aleš Mustar, Lidija Dimkovska, Novica Novaković, Suzana Tratnik, Ana Porenta in Matej Krajnc z uglasbitvami Prešerna – bodo svoja dela brali v živo s terase restavracije PEN Društva slovenskih pisateljev. Prenos recitala bo mogoče spremljati tudi preko Facebook strani, na Vrtu Lili Novy pa bodo na veliko platno projicirane Prešernove pesmi.

Na spletni strani Baze slovenskih filmov bodo od 18. do 24. ure predvajali kratke filme režiserja Matjaža Ivanišina: Che Sara, Quick View, Biotehniška fakulteta, Hiša na Jurčkovi, Odpad, Trg in zunanji oltar na Brezjah. Poleg programa filmov si boste lahko ogledali tudi kratek pogovor z letošnjim prejemnikom nagrade Prešernovega sklada, ki bo spregovoril o svojih prvih srečanjih s filmom in o tem, kako ti v njegovem ustvarjanju in načinu dela odzvanjajo danes.

V UGM Studiu Maribor bodo ob 19.00 preko spleta odprli razstavo Matije Bobičića z naslovom Popolni organizmi. Gre za prvo samostojno predstavitev mariborskega slikarja Matije Bobičića v Mariboru po šestih letih. Od zadnje večje razstave je avtor razvil povsem nov slikarski jezik in motiviko ter prodrl na mednarodni, predvsem ameriški trg sodobne umetnosti. Za tokratno razstavo je pripravil novo serijo osmih slik večjega formata. Kustos razstave: Jure Kirbiš

Na YouTube kanalu MGL bo ob 20.00 na ogled komedija Ivana Cankarja Za narodov blagor v režiji Matjaža Zupančiča, ki je bila premierno uprizorjena januarja 2020. Ivan Cankar je ostro satirično komedijo, ki govori o lažnem rodoljubju in politični gnilobi, napisal na Dunaju. Ob izidu leta 1901 je satira temeljito razburkala slovensko javnost, prevladali pa so tisti, ki so ji nasprotovali. Krstno uprizorjena je zato bila šele leta 1905 v Pragi, na slovenskih tleh pa še leto kasneje, leta 1906 v ljubljanskem Deželnem gledališču.

Na spletni strani Tretji oder bodo ob 20.00 v živo predvajali glasbeno-literarni nastop Vlada Kreslina in skupine Mali bogovi z naslovom POjEZIJE, ma katerem bo predstavljen preplet Prešernove in Kreslinove poezije.

V Galeriji ZDSLU Ljubljana je do 27. februarja na ogled skupinska razstava osmih članov regionalnega Društva likovnih umetnikov Dolenjske z naslovom 8 sledi. Sodelujejo: Boštjan Kavčič, Svetlana Jakimovska Rodić, Mateja Kavčič, Alojz Konec, Jože Marinč, Erik Mavrič, Nataša Mirtič in Andreja Schwenner. Kustosinja razstave: Nina Sotelšek

V Galeriji DLUL Ljubljana je do 7. marca na ogled razstava Ervina Potočnika in Romana Makšeta z naslovom Praznine. Umetniška izraznost Romana Makšeta se ves čas giblje v polju minimalističnega kiparstva kjer kljub ciklu voluminoznih varjenih skulptur v železu, izvedenih desetletje nazaj in polnih arhetipskih simbolnih nastavkov, najdemo tudi Ervina Potočnika. Skupna razstava deluje izjemno sinhrono, v postavitvi pa izstopata predvsem geometrijsko zasnovan proporcionalni red elementov in asketskost beline, ki evocira na interpretativni okvir vzhodnjaških filozofij.

Torek, 9. februar

Iz Gallusove dvorane CD Ljubljana bo ob 20.00 preko spleta v živo potekal 6. festival slovenske jazzovske ustvarjalnosti Zvončki in trobentice. Nastopili bodo: Mladi raziskovalci III–Tobija Hudnik–Equilibrium as Insta_bility, Ana Čop & amp: Thilo Seevers in Trokut.

V Galeriji P74 Ljubljana bo od 9. februarja do 2. marca na ogled razstava Isidore Todorić z naslovom Mestoma in Inje Bauman z naslovom Tihi izraz biti, v Kapsuli pa razstava Pavleta Banovića Moving spaces. Kustosinja: Nina Skumavc

V Hiši kulture Pivka bo od 9. do 26. februarjja na ogled razstava Luke Široka z naslovom (Ne)udobje. Širok je po temeljni izobrazbi slikar, vendar ustvarja v različnih medijih, kot so slika, risba, kolaž, print, fotografija, instalacija ali kombinacije naštetega. Svoj značilno eklektičen pristop uporablja tudi znotraj posameznega medija, v slikarstvu denimo kombinira različne tehnike (pastel, akril, sprej) in sloge, instalacije pa sestavlja iz malih plastik in zavrženih predmetov, ki jih z različnimi materiali poveže v novo celoto. Na tokratni razstavi, kjer predstavlja slike velikih formatov in instalacije, se osredotoča na pojem (ne)udobja. Kustosinja razstave: Mojca Grmek

Sreda, 10. februar

V Galeriji DobraVaga Ljubljana bodo ob 19.oo odprli razstavo Asiane Jurca Avci z naslovom Ni pomembno, ki se v svojem prozornem fotografskem zinu igra s plastenjem podob in pomena, s tem pa namiguje na posameznikovo in družbeno večslojnost. Sprašuje se o kontekstih, skozi katere se oblikujejo naši individuumi in skozi katere sami ustvarjamo lastne svetove. Zanima jo, kako je biti nekdo drug, in se hkrati zaveda, da tega nikoli ne bomo vedeli.

Iz Male drame Ljubljana bo ob 20.00 preko spleta na ogled premiera igre Učinek družbeno angažirane sodobne britanske dramatičarke Lucy Prebble, ki v središče zanimanja postavlja človeka, o čemer priča tudi njen pripis, da je Učinek "igra za štiri osebe, v ljubezni in v žalosti". Učinek na izjemno pronicljiv način preizprašuje želje, strahove in stiske štirih protagonistov – dveh prostovoljcev v klinični študiji in dveh zdravnikov. Režija: Eva Nina Lampič

V Projektnem prostoru Aksioma Ljubljana bo od 10. februarja do 5. marca na ogled site-specific instalacija Andreja Škufce z naslovom Softshell Creeper. Razstava se predstavlja kot nenehno rastoče, prenasičeno ozemlje mehkorazkošne kapricioznosti. Krošnja nahajpanega alienskega creepa zapolni razstavni prostor s svetlo obarvano serijo spreminjajoče se, neklikabilne infrastrukture, ki omogoča paralelno zmožnost delovanja, sestavljeno iz območij napada (strike zones) in napadov. V tej resničnosti, ki je "bolj pokrajina kot artefakt", se umetne in organske oblike zlivajo, medtem ko gledalec navigira skozi neenoten, spremenljiv teren. Razstava se nanaša na specifične strukture naracije v video igrah in njihovo pogosto postopno razkrivanje informacij. Telesno procesiranje kateregakoli neznanega konteksta zahteva sprejemanje takojšnjih sodb in odločitev in ga zato spremlja povečan občutek strahu in nestabilnosti. Kuratorka: Christina Gigliotti

Četrtek, 11. februar

Iz Kina Šiška Ljubljana bo ob 21.00 prek platforme Dice potekal spletni prenos koncerta enega najbolj prepoznavnih slovenskih hiphoperjev Emkeja, ki bo s svojimi Muzičari predstavil svoj novi album Veš kaj bi ti mogo,

V Galeriji Photon Ljubljana bo od 11. februarja do 19. marca na ogled razstava Janeza Korošina z naslovom Mestni obredi. Korošin kot fotograf in eden pomembnejših predstavnikov Fotogrupe Ljubljana ŠOLT morda ni bil deležen tolikšne izpostavljenosti kot nekateri njegovi sodobniki. Tokratna razstava želi pozornost nameniti njegovim manj poznanim delom, ki jih tematsko lahko strnemo pod oznako upodabljanja mestnega življenja v Ljubljani. Na ogled bodo nekatera njegova povsem nepoznana dela, kjer je poudarjen njegov mojstrski pristop do dokumentiranja. Večina del je nastala v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja ob raznolikih dogodkih bodisi ob praznovanju 1. maja na Rožniku, ob verskem romanju pri cerkvi Marije Pomočnice na Rakovniku, ob državnih paradah ali pa na konjskih dirkah in drugih športnih dogodkih iz tistega časa.

V Mali galeriji Cankarjevega doma Ljubljana bo od 11. februarja do 21. marca na ogled razstava fotografij Andreja Blatnika z naslovom Po sledeh Angela pozabe. Serija fotografij je nastala v dolini Lepene, pri Železni Kapli, po literarni podlagi romana Angel pozabe pisateljice Maje Haderlap.

Petek, 12. februar

Na TV Slovenija 2 bo ob 18.05 na ogled dokumentarni film Dober človek - Ljuba Prenner v režiji Borisa Jurjaševiča, ki predstavlja življenjsko zgodbo nekoč legendarne, danes pa skoraj pozabljene in širši javnosti neznane odvetnice Ljube Prenner iz Slovenj Gradca. Ljuba Prenner je bila ženska, ki si je nadela moško podobo in je živela v obdobju, ki ji ni prizanašalo. Bila je odlična odvetnica in neizpolnjena pisateljica. Po drugi svetovni vojni je zaradi svoje človeške in poklicne načelnosti prišla v konflikt s komunističnim režimom.

Sobota, 13. februar

Iz SNG Drama Ljubljana bo ob 20.00 prek spleta v živo na ogled premiera igre Cement Heinerja Müllerja, ene največjih ljubezenskih zgodb svetovne dramatike. Gleb Čumalov se po nekaj letih državljanske vojne po oktobrski revoluciji vrne domov, kjer se znajde v tovarni cementa, ki kljub visokoletečim revolucionarnim maksimam sameva sama, prazna in nedelujoča. Njegova vrnitev domov je tudi vrnitev k ženi in njunemu otroku. Toda žena mu ne vrača poljubov in objemov. Zaljubljena je drugam: njena ljubezen je zdaj Revolucija, njeno telo in srce sta zapečatena, njun otrok pa zaradi lakote kmalu mrtev. Glebov cilj je od tega trenutka dvojen: prepričati novo oblast, da lahko ljudje/delavci sami ponovno usposobijo tovarno, ki lahko dela in proizvaja še več in bolje kot prej, ter ponovno pridobiti srce svoje žene. Režija: Sebastijan Horvat

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.30 na ogled itaijansko-francoski film Subura. Neonoir triler govori o vezeh med organiziranim kriminalom in politiko v večnem mestu. Gangster, znan kot Samuraj, bi rad obmorsko predmestje Rima spremenil v novi Las Vegas in krajevni mafijski šefi sklenejo sodelovati na poti do tega skupnega cilja. Toda načrt se zaplete, posledice pa so hude. V tem najde priložnost Manfredi, vodja skupine Romov, ki si prizadeva, da bi se povzpel po kriminalni lestvici. Režija: Stefano Sollima

Nedelja, 14. februar

Na spletni platformi Eventive bo od 18. ure dalje potekala Noč erotičnega filma Kinosloga. Retrosex. Na ogled bodo: Voajer s podstrešja (film, posnet po motivih prvaka japonskega detektivskega romana Edogawe Rampa; r. Noboru Tanaka), Goli na Luni (filmi v režiji kraljice ameriške seksploatacije Doris Wishman, ki velja za absolutno kultno klasiko) in Šampanjec za zajtrk (pravi mali biser zlate dobe ameriške pornografije, ki so ga leta 1986 prvič predvajali v kinu Sloga; r. Chris Warfield).

Na TV Slovenija 2 bo ob 20.45 na ogled dokumentarni film Chuck Berry, ki predstavlja pionirja rokenrola, glasbenika, ki je postavil temelje tej zvrsti. Režiser Jon Brewer razkrije pevčeve težave z zakonom v času najstništva in predstavi glasbenika, ki je bil kljub zvezdništvu predvsem družinski človek. O njegovi nadarjenosti in karizmi pričajo tudi v filmu zbrane izjave drugih glasbenih velikanov - Johna Lennona, Keitha Richardsa, Stevena Van Zandta, Alicea Cooperja …

