Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo razstavo Arhitektura Inventura 2018-2020. Pregledna bienalna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana, spletno premiero črne komedije 5 kil sladkorja, izraelskega pisatelja Gura Korena v režiji Yonatana Esterkina, spletni prenos koncerta domačega tria Pantaloons, spletno premiero predstave Črna koža, bele maske v režiji in koreografiji Maše Kagao Knez, filmsko klasiko Michelangela Antonionija Rdeča puščava.

Ponedeljek, 15. februar

Na spletni povezavi Aksiome Ljubljana bo ob 19.00 potekalo prvo srečanje iz serije (re)programiranje – Strategije za samoregeneracijo, ki ga kurira in vodi novinarka in pisateljica Marta Peirano. Kot prvi se bo predstavil ameriški pisatelj Kim Stanley Robinson, iztočnica pogovora pa bo njegov najnovejši roman The Ministry for the Future (2020). Razpravljali bodo o tem, kaj bo trenutek streznitve, ko bomo kot človeštvo ponovno razmislili o svojem mestu in poti na edinem planetu, ki ga imamo, ter o obetajočih orodjih, ki jih je Robinson odkril v svojih dolgoletnih raziskavah. Posebni gostje: dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Luka Omladič in Ida Hiršenfelder.

V Projektnem prostoru DUM Ljubljana je do 28. februarja na ogled razstava Metamodernizem, na kateri se predstavljajo: Maruša Sagadin, Smal but dangers (Mateja Rojc in Simon Hudolin), Aleksandar Garbin in Anja Jelovšek. Kustos razstave: Vladimir Vidmar

V Cankarjevem domu Ljubljana je do 11. aprila na ogled razstava Arhitektura Inventura 2018-2020. Pregledna bienalna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana (DAL), ki predstavlja prerez snovanja članov društva v zadnjih dveh letih. Na razstavi je predstavljenih 117 arhitekturnih in 16 študentskih projektov več kot 150 avtorjev, od urbanističnega načrtovanja do arhitekturnih zasnov in prenov javnih zgradb, večstanovanjskih stavb, enodružinskih hiš in interjerjev, pa tudi projekti grafičnega in industrijskega oblikovanja ter pisanje o arhitekturi.

Marjan Zupanc: Velodrom

Torek, 16. februar

Iz Velike sprejemne dvorane Cankarjevega doma bo ob 20.00 v okviru Cankarjevih torkov v živo potekal spletni koncert saksofonistov Ceneta Resnika in Boštjana Simona, ki se bosta predstavila v dveh povezanih solističnih nastopih.

k6t-wKvsRFk

Na Ljubljanskem gradu (Galerija S) je do 18. aprila na ogled razstava Hedonizem 2020-2021, na kateri je predstavljen izbor del članov DLUL. Sodelujejo: Boris Beja, Viktor Bernik, Nina Čelhar, Ištvan Išt Huzjan, JAŠA, Anja Jerčič Jakob, Aleksij Kobal, Gorazd Krnc, Arjan Pregl, Zora Stančič in Mojca Zlokarnik. Kuratorka razstave: Petja Grafenauer

Arjan Pregl: OH AH, 2020

Sreda, 17. februar

V Galeriji Media Nox Maribor bo od 17. februarja do 18. marca na ogled razstava S04E02_KRIZOLOGIJA: apliciran pristop, ki je nastala v sodelovanju s študentsko pop-up galerijo 7:069. Tema razstave - ki je tako kot večina današnjih kulturnih dejavnosti zaznamovana z večno negotovostjo in odprtostjo za nenadne spremembe, pod nesigurnimi pogoji teh skoraj normaliziranih izrednih razmer, z omejenim dostopom do virov sicer tako pogostim za umetnost in z neštetimi praktičnimi vprašanji - izhaja in je navdihnjena s trenutno krizo; kako se odzvati naglo in ukrepati hitro, kako biti učinkovit s tem, kar imaš, kako se prilagoditi situaciji negotovosti, ko se prihodnost začasno ustavi in je vse kar ostane vsakdan. Sodelujejo: Nuka Horvat, Patrik Dvorščak, Rea Vogrinčič, Veera Gontšugova in Till Schönwetter. Kuratorji: Galerija 7:069 v sodelovanju z Avo Zevop

Četrtek, 18. februar

Z malega odru SNG Nova Gorica bodo ob 20.00 prenašali spletno premiero črne komedije 5 kil sladkorja, izraelskega pisatelja Gura Korena, ki je nastala v koprodukciji med SNG Nova Gorica, Mini teatrom iz Ljubljane in Judovskim kulturnim centrom Ljubljana. V predstavi se prepletajo dokumentaristični elementi, magični realizem in zajetna humorna fikcija, ki jo je avtor črpal iz sodobnega vsakdanjega življenja, pestre zgodovine prednikov in svojega dedka. Odkrival je najtemnejše kotičke svojih karakternih značilnosti, se poigraval z odklonskostjo homofobije in mizoginije, vpeljal je generacijsko bolečino holokavsta in svoj nihilizem prevedel v nenavadno srečanje z že pokojnim dedkom. Hamletovska ideja obiska pokojne moške figure, ki se vrača, da bi popravila krivico na Zemlji, se v danem besedilu sreča z obilico judovskega humorja. Režija: Yonatan Esterkin

Iz MGL bodo ob 20.00 preko spletne strani Tretji oder prenašali spletno premiero drame Ta obraz britanske dramatičarke Polly Stenham. Režija: Tijana Zinajić

© Peter Giodani

Iz Kina Šiška Ljubljana bo ob 21.00 prek platforme Dice potekal spletni prenos koncerta domačega tria Pantaloons, ki je v okviru Klubskega maratona Radia Študent in festivala MENT že dodobra razvnel domačo sceno. Za vizualije bo poskrrbela VJ 5237.

a3nXTF1ACck

Petek, 19. februar

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.05 na ogled film Rdeča puščava. Pusto in strupeno industrijsko okolje v okolici Ravenne slabo vpliva na duševno počutje žene in matere Giuliane. Mlada ženska svojo tesnobo skriva pred okolico, predvsem pred uspešnim in brezbrižnim možem Ugom. Ugov stari prijatelj Corrado se pojavi v mestu na službenem potovanju. Z Giuliano se takoj ujameta, saj je Corrado podobno občutljiv in osamljen kot ona. Režija: Michelangelo Antonioni

006sss_PVkY

V Cirkulaciji 2 (Podhod Ajdovščina) Ljubljana bo od 19. februarja do 8. marca na ogled razstava Najemnina + stroški skupine Kvadratni meter, ki jo sestavljajo umetnice in aktivistke, ki skozi umetniški izraz raziskuje nepremičninsko problematiko. Projekt se osredotoča na konkretne vzroke bivanjskih tesnob mlajših generacij in delavskega razreda ter na neizogibne eksistencialne posledice in kontradikcije. Do paradoksa pride že v ustavah nekaterih držav Evropske Unije glede pravice do spodobnega bivanja in nezmožnosti njene definicije, kaj šele pri njenem uresničevanju. Vedno bolj gentrificirana mesta rinejo na obrobje svoje prebivalstvo in aktivnosti ter se spreminjajo v sterilni prostor prilagojen turizmu in nepremičninskim zbirateljem. Znajdemo se v leseni konstrukciji, ki predstavlja sobo za dve naključni osebi. Utesnjujoča ni le psihološka nezmožnost zavzemanja prostora in njegovega karakteriziranja, temveč tudi fizična konstrukcija, ki se iz trenutka v trenutek manjša.

Sobota, 20. februar

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.40 na ogled film Dvojna življenja, duhovita in pronicljiva zgodba o seksu, lažeh in literaturi v hitro spreminjajočem se digitalnem svetu. Režija: Olivier Assayas

osqw349H9zE

Nedelja, 21. februar

Na spletni strani Tretji oder bo ob 20.00 spletna premiera predstave Črna koža, bele maske v režiji in koreografiji Maše Kagao Knez, ki je nastala v koprodukciji Anton Podbevšek Teatra in Plesnega Teatra Ljubljana. Predstava govori o rasizmu preko osebnih zgodb petih soustvarjalcev

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.05 na ogled dokumentarni film Teater glasbe, zgodba Iztoka Mlakarja in njegovih sodobnikov nekoč in danes, o sklenjenem krogu. Od Nove Gorice, preko akademije, nešteto odrov, hramov ter spet in vedno spet nazaj. Krog Sljehernika in Pepija, ki ju že desetletja radi ne samo poslušamo, ampak tudi slišimo. Scenarist: Andrej Karoli, režiserka: Tina Novak