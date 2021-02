Lara Paukovič | foto: Uroš Abram

»V vladajočih vidim grdo podobo komunizma«

Dušan Merc, predsednik Društva slovenskih pisateljev

Dušan Merc je pisatelj, pa tudi nekdanji ravnatelj OŠ Prule, ki so ga decembra lani ponovno potrdili za predsednika Društva slovenskih pisateljev. Vodi ga od leta 2019, ko je predčasno odstopila prejšnja predsednica Aksinja Kermauner. Zaradi državotvorne vloge društva pri nastajanju slovenske države je bil Merc vključen v častni odbor za počastitev 30. obletnice osamosvojitve, a je društvo odstopilo od sodelovanja, pri tem pa javnosti poslalo pismo, v katerem člani upravnega odbora poudarjajo, da vlada Janeza Janše z omejevanjem svobode govora in dostopa do ustreznih informacij maje temelje demokracije in s tem ogroža tudi slovenske povezave z demokratično in svobodno Evropo.

Kaj je bilo povod za to, da ste z javnim pismom odstopili od priprav na počastitev 30. obletnice slovenske osamosvojitve? Sami ste dejali, da ste bili sprva celo ponosni, ker ste bili povabljeni v odbor. Tudi sicer do zdaj niste bili naklonjeni temu, da društvo neposredno kritizira poteze vlade.