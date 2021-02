Tedenski napovednik kulturnih dogodkov

Priporočamo spletni koncert zasedbe Jure Pukl Quintet, razstavo fotografij Boruta Krajnca z naslovom Prehajanje, FeFi – prvi feministični filmski festival v Sloveniji, spletni prenos koncerta pevca in kitarista Jureta Lesarja, premiero avtorskega projekta Maše Kagao Knez z naslovom Črna koža, bele maske, skupinsko razstavo To je vojna, ki predstavlja izbor plakatov poljskih umetnic različnih generacij v podporo protestom proti dodatnemu kleščenju že tako omejene pravice do abortusa, solo performans Marka Mandića MandićStroj v režiji Bojana Jablanovca.

Ponedeljek, 1. marec

Na Krakovskem nasipu bo od 1. do 31. marca na ogled fotografska razstava Z vami že 70 let: Tehniški muzej Slovenije 1951-2021, ki prinaša zgodbe izbranih predmetov iz osrednjih zbirk muzeja s področij ribolova, lova, lesarstva, kmetijstva, gozdarstva, vodnih pogonov, vodnega pogona, elektrotehnike, tekstilstva, cestnih vozil, tiskarstva, pošte in telekomunikacije, pa tudi strojegradnje, medicinske tehnike in robotike. Predmeti, ki so pomembno vplivali na življenje pri nas, bodo na fotografijah prikazani v svojem izvornem okolju, torej tam, kjer so nastali, oziroma tam, kjer so jih uporabljali, preden so prestopili prag muzeja in po različnih restavratorsko-konservatorskih posegih ter strokovni obravnavi postali del varovane dediščine.

Reprodukcijska kamera

© Blaž Zupančič

Torek, 2. marec

Ob 18.00 bo potekal spletni pogovor z dr. Manfredom Spitzerjem, avtorjem knjige Epidemija pametnih telefonov, ki sodi med najpomembnejše nemške raziskovalce delovanja možganov. V knjigi avtor s pomočjo znanstvenih raziskav dokazuje, da nebrzdano uporabljanje pametnih telefonov škoduje zdravju, ovira izobraževanje otrok in mladine ter ima hude posledice za družbo. Pogovor bo vodila dr. Alenka Kepic Mohar.

Iz kluba Porgy & Bess na Dunaju bo ob 20.30 na YouTube kanalu Cankarjevega doma potekal spletni prenos koncerta zasedbe Jure Pukl Quintet (Slo/ZDA), ki bo predstavila zadnji album Broken Circles.

pjscw-0pt5A

Sreda, 3. marec

V izložbi Galerije Vžigalica Ljubljana bo od 3. do 28. marca na ogled razstava fotografij Boruta Krajnca z naslovom Prehajanje. Minilo je natanko eno leto od začetka izrednih ukrepov v prvem valu pandemije. Na zgodovinski trenutek se je Krajnc v hipu odzval s fotografiranjem ustavljene ekonomije izpraznjene ponudbe; prometa izpraznjenih cest, ljudi izpraznjenih ulic, izložb trgovin, barov, pekarn, frizerskih salonov, raznih popravljalnic, prodajaln srečk … Nekje se vidijo posledice panike, v hipu iz rok izpuščenega dela, na pol odprte škatle, odložene metle, odvržene obleke, odprta vrata …, drugod pa nas presenetijo skrbno pospravljeni prostori, pomita tla, zložene mize in stoli ter urejene police, ki so bili zapuščeni za nedoločen čas. Pogledi skozi steklene izložbe, v katere je radovedni fotograf usmeril svoj objektiv, nam razkrijejo, da prostori niso izpraznjeni ponudbe, izpraznjeni so družbe. Kurator razstave: Jani Pirnat

Prehajanje

© Borut Krajnc

V Galeriji Kresija Ljubljana bo od 3. marca do 15. aprila na ogled razstava Oliverja Pilića z naslovom Oblika časa. Obiskovalci na stenah galerije lahko opazujejo dogajanje na ulici pred galerijo, ki se je odvijalo v nekem drugem času, pa četudi prav táko (ali podobno), kot se odvija na ulici v trenutku, ko je gledalec v galeriji. Na neki način vstopimo v imaginarni čas, v katerem se lahko gibljemo naprej in nazaj. Pilićeva instalacija nas v časovni zanki vrača v preteklost ter nas hkrati sidra v sedanjosti. Izhodišče za 48 sličic je neprekinjeni posnetek, ki ga je avtor posnel s pametnim telefonom v Galeriji Kresija nekega dne, ko je razmišljal o projektu za to galerijo. Ideja o časovni zanki se mu je porodila iz siceršnjega ukvarjanja s pojmom časa. Njegova grafična dela temeljijo na izvirni in hkrati sodobni nadgradnji tradicionalnih grafičnih tehnik.

Četrtek, 4. marec

Ob 20.00 bo prek Zooma v živo potekal solo performans Marka Mandića MandićStroj v režiji Bojana Jablanovca, ki je nekakšen pregled vlog, ki jih je Mandić ustvaril med letoma 1998 in 2010. Sedemintrideset vlog, ki smo jih lahko v preteklosti videli predvsem v Drami in Mini teatru, poveže Mandić v performans, v katerem ponovno dokazuje, da je neizčrpen vir energije, mojster preobrazbe in, kot so ga nekoč opisali v žiriji na Borštnikovem srečanju, gledališki ekstremist. Po predstavi bo potekal pogovor z Markom Mandićem.

© Peter Uhan

Iz Kina Šiška Ljubljana bo ob 21.00 prek platforme Entrio potekal spletni prenos koncerta pevca in kitarista Jureta Lesarja, ki bo s spremljevalno skupino predstavil svoj drugi samostojni album Je kaj novega.

4vUegB7Vgx4

V Galeriji ZDSLU Ljubljana bo od 4. do 27. marca na ogled razstava Mojce Senegačnik z naslovom Ostanki dneva. Razstavljena so dela iz treh ciklov: Kratki stiki, Enciklopedija nekih dni in Podobe iz življenja in sanj, ki so nastajali od leta 2020 do danes in so lepljenka heterogenih izvorov in vplivov – nekakšno miselno in likovno-formalno kolažiranje, kjer je vsakokratna celota bistveno več kot zgolj seštevek posameznih delov. S pomočjo koncepta diagrama lahko tehniko kolaža opredelimo kot "vizualni sintetizator", v katerega se stekajo kodirani, reprezentacijski klišeji ali konvencije, medtem ko iz njega izhaja inovativna likovna govorica, ki poraja nove vizualne kode in načine zaznavanja. Kustosinja razstave: dr. Mojca Puncer

Od 4. do 10. marca bo na spletni strani potekal FeFi – prvi feministični filmski festival v Sloveniji, Filmi bodo brezplačno na ogled v treh sekcijah Frišno, Retro in ZDAJ!. Med 6. in 8. marcem bodo vsak dan ob 20. uri potekale debate in pogovori z avtoricami ter programsko ekipo.

Petek, 5. marec

Na TV Slovenija 1 bo ob 23.10 na ogled film Zakon po italijansko. Mladi Domenico se med drugo svetovno vojno v Neaplju zagleda v lepotico Filumeno Marturano. Ob ponovnem snidenju čez nekaj let začneta strastno afero, ki traja dve desetletji. Njuna zveza je nenavadna. Uspešni Domenico vzdržuje Filumeno in njene otroke, a obema je jasno, da poroka ni mogoča, zato njuno partnerstvo nima uradnega pečata. Nepozabna, komična, tragična, vročekrvna gledališka igra Filumena Marturano, podlaga za to filmsko adaptacijo, je eden od biserov italijanske dramatike in tudi feministične literature. Napisal jo je mojster neapeljske komedije, igralec, scenarist in režiser Eduardo de Filippo. Režija: Vittorio De Sica

SqJBj2KHHj4

V Galeriji Loža Koper in Mestni galeriji Piran bo od 5. marca do 18. aprila na ogled pregledna razstava Lojzeta Logarja, na kateri je predstavljen izbor del dveh zadnjih slikarskih ciklov. Pomenljivo poimenovane slike iz Intermezzozoika je ustvarjal v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, vsebinsko pa se navezujejo na takrat iztekajoče se tisočletje, v pričakovanju novega. Kažejo na avtorski umik v izčiščen abstraktni izraz, tudi v smislu izbora monokromnih turkizno modrih in vijoličnih barvnih tonov. Akrili iz cikla Sarcophag(U.S.), ustvarjeni po letu 2001, so bili delno izzvani s sočasnimi politično socialnimi dogajanji v ZDA, so pa izrazno simbolno skrivnostni tudi v povezavi z grškim izvorom besede (meso jesti) in s funkcijo sarkofaga. Tem geometrijsko zasnovanim kompozicijam je dodal še druge barvne vrednosti in tako na svoj način interpretiral aktualno globalno situacijo.

Sarcophag(U.S), 2005-2006, akril na platno

V Galeriji Alkatraz (Metelkova) Ljubljana bo od 5. do 26. marca na ogled skupinska razstava To je vojna!, ki predstavlja izbor protestniških plakatov z vsepoljske ženske stavke. Osrednja razstava 22. festivala Rdeče zore prinaša najnovejša dela poljskih umetnic različnih generacij, ki so nastala v podporo protestom proti dodatnemu kleščenju že tako omejene pravice do abortusa. Izbrana dela obsegajo zlasti umetniške plakate v različnih tehnikah z jasnim političnim sporočilom proti odločitvi poljskega ustavnega sodišča. Večina povabljenih umetnic je omogočila, da so njihova dela javno dostopna in jih protestnice_ki lahko prenesejo s spleta, natisnejo ter uporabijo na protestih. Vsa dela – od zdaj že globalno prepoznavnega simbola strele, ki ga je za prvi protest leta 2016 oblikovala Ola Jasionowska, pa do obešalnikov, črnih dežnikov, ženskih teles in gesel odpora – izražajo ideje skupnosti in solidarnosti ter odpora proti nasilju patriarhalnih oblastniških elit. Na razstavi svoje plakate razstavljajo še Dagmara Skwarska, Agata Królak, Karolina Brzuszek in Anna Kniejewska. Z edino animacijo Boję się (Bojim se), ki prepričljivo upodablja občutke strahu in žalosti v učinkovitem in časovno kompaktnem formatu, pa se predstavlja Zuzanna Stach. Kustosinje razstave: Lucija Zajc, Eva Jus, Saša Nemec, Ana Grobler, Tamara Klavžar

Daga Skwarska

V KAPSULI Ljubljana bo od 5. do 24. marca na ogled razstava Vzporedna literatura, ki je nastala ob soočanju s trenutnim družbenim dogajanjem, ki ga zaznamuje splošno nezadovoljstvo s politiko, političnimi elitami, represivnimi ukrepi, cenzuro in lažnimi novicami. Izbrane publikacije so nastale v različnih kontekstih, okoljih in obdobjih, a vse načenjajo teme politične moči in oblasti. Zbirka knjig umetnika Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E. je ena osrednjih mednarodnih zbirk knjig umetnika v Sloveniji. Nastala je s prvimi donacijami in izmenjavami leta 2003, danes pa obsega več kot 600 enot knjig umetnika, fanzinov, časopisov in revij umetnika. Sodelujejo: Jan Dirk van der Burg, Martin John Callanan, Siniša Labrović, Lucky Pierre, Vlado Martek, Peter Tillessen, Erik van der Weijde. Kustosinja razstave: Nina Skumavc

Jan Dirk van der Burg, Censorship Daily, 2012

Sobota, 6. marec

Na platformi Tretji oder bo ob 20.00 premiera avtorskega projekta Maše Kagao Knez z naslovom Črna koža, bele maske, ki se ukvarja s problematiko rasizma preko osebnih zgodb petih soustvarjalcev. Kaj pomeni, ko te nenehno pošiljajo domov, v Afriko? Afriko, ki je morda še nikoli nisi videl. Živeti v manjšini pomeni vsakodnevno soočanje z drugačnostjo, nepripadanjem. Rasistične izjave, ki so jih pogosto deležni, kažejo na nezmožnost identificiranja temnopoltega s Slovencem.

Maša Kagao Knez

© Uroš Abram

Nedelja, 7. marec

Iz Cankarjevega doma Ljubljana bo ob 20.00 potekal spletni prenos koncerta Janija Kovačiča, ki bo skupaj z Medeo Novak, Nežo Pajek Arambašić in Lukom Dobnikarjem premierno predstavil album Ženske štorije, ki obelodanjajo nekaj ženskih usod, ki jih desetletja zapisoval Jani Kovačič. Vsaka pesem opisuje razmere, v katerih se neredko znajdejo ženske. Ženske ženejo življenje naprej in v dalj, moški se izgubljajo v prepirih in vojnah. Moški so pozabili svojo vlogo v tvorjenju življenja – povprečen moški običajno svojo odgovornost prelaga na državo, na žensko, na otroke.

Na TV Slovenija 1 bo ob 22.10 na ogled dokumentarni film Ženska, ženske. Kaj pomeni biti ženska, kakšno vlogo ima ženska v sodobnih družbah? Avtorji dokumentarnega filma so se v 50 državah sveta srečali z 2 000 ženskami in posneli njihova najbolj intimna pričevanja o radostnih in žal vse prepogosto tudi o tragičnih izkušnjah, nasilju in odkritem zaničevanju. Ženske, s pogledom, uprtim neposredno v kamero, pričajo o doživljanju samostojnosti, prvi menstruaciji, spolnih izkušnjah, zaljubljenosti, prostituciji, posilstvu kot orožju v vojnah, materinstvu, splavu, neenakosti na delovnem mestu, finančni neodvisnosti, bolezni, staranju … Režija: Yann Arthus-Bertrand in Anastasia Mikov

o3FrX2Jhflw