»Janković je hotel, da so begunci zunaj obvoznice«

Zana Fabjan Blažič, aktivistka in prejemnica nagrade WoW Mesta žensk

© Uroš Abram

»Neutrudna borka za svet brez meja, rasizma in zapiranja ljudi.« To so besede, s katerimi Društvo za promocijo žensk – Mesto žensk opisuje Zano Fabjan Blažič, eno izmed letošnjih prejemnic nagrade WoW, namenjene spregledanemu delu, zgodbam in pogumu posameznic in kolektivov, ki se borijo za boljši svet. Je aktivistka, etnologinja in kulturna antropologinja, ki je bila od leta 2015 dejavno vpeta v rogovsko skupnost v Ljubljani, kjer je čas posvečala predvsem delu z begunci in begunkami, tako da jim je zagotavljala pravno, čustveno, politično in drugačno podporo, ki je bila nujna za njihovo preživetje. Bila je tam, ko je država odpovedala, delo pa nadaljuje še danes, čeprav so bili prostori nekdanje tovarne Rog, v katerih je delovala begunska skupnost, nedavno zravnani z zemljo.

Pisalo se je leto 2015 in prihod beguncev na slovensko mejo je vlada opisovala z izrazom, da prihaja begunski val. Država je želela preprečiti humanitarno krizo in takratni premier Miro Cerar je zapisal, da bomo na mejo postavili »tehnične ovire«. Kako se spominjate tistega leta?