Gregor Kocijančič | foto: Uroš Abram

Ana Roš: »Tudi če danes rečem, da sije sonce, se bo vsulo malo morje komentarjev, da sem prasica«

Ana Roš, najboljša kuharica na svetu

Ana Roš, doma iz Starega sela pri Kobaridu, je slavna gastronomska virtuozinja, ki je Slovenijo suvereno postavila na kulinarični zemljevid sveta. Gastronomska avtoriteta The World’s 50 Best Restaurants jo je okronala za najboljšo kuharico leta 2017, njeno restavracijo, Hišo Franko, pa je uvrstila na 38. mesto najboljših restavracij na obličju zemlje. Netflixova epizoda o njenem delu, ki je med najbolj gledanimi v seriji Chef’s Table, jo je tako rekoč čez noč preobrazila v mednarodno kuharsko zvezdnico najvišje ravni, njeno restavracijo pa med najbolj zaželene kulinarične destinacije v Evropi. Hiša Franko je po zaslugi mojstrske kuhinje Ane Roš tudi novopečena dobitnica kar dveh Michelinovih zvezdic, najprestižnejšega priznanja v svetu visoke kuhinje, a to je pravzaprav zgolj kaplja v oceanu uspehov, s katerimi se ponaša.

Je tudi avtorica uspešne kuharske monografije Sonce in dež, knjižnega prvenca, ki je lani izšel pri znameniti ameriški založbi Phaidon. Kljub vsem vesoljnim uspehom in izjemnim veščinam, ki jih je pridobila kot samoukinja, pa ima zadnje leto – tako kot vsi gostinci pri nas – zaradi pandemije koronavirusne bolezni zvezane roke. Prav o frustracijah, povezanih z ustavitvijo javnega življenja ter posledično gostinske dejavnosti in turizma na splošno je spregovorila v intervjuju za Mladino, v katerem je beseda tekla tudi o svobodomiselnosti samoukov, o problemu bega vrhunskega kadra slovenskega gostinstva, o posodobljenih Michelinovih kriterijih, o emancipaciji žensk v svetu visoke kuhinje in še o marsičem.

Z družino ste v času pandemije kar nekaj časa preživeli v Zanzibarju, delali pa ste v Dubaju. Kaj vas je »pregnalo« iz Slovenije? Dejstvo, da ste kot gostinka prikrajšani za delo, vaši otroci pa za normalno socialno življenje?