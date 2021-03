Le zaljubiti se ne smemo

Mestno gledališče ljubljansko bo na spletu ponudilo premiero drame o človeških slabostih, krhkosti odnosov in nemoči

© Peter Giodani

Na spletni platformi Tretji oder bo danes, 30. marca ob 20.00 premiera drame hrvaškega avtorja Ivorja Martinića z naslovom Le zaljubiti se ne smemo v režiji Alena Jelena, v kateri se avtor sprašuje, ali imamo pravico do spremembe, čeprav z njo prizadenemo svoje bližnje. Bolečina njegovih likov je živa in vseobsegajoča ter seže v srce. Obenem pa vzbuja upanje in vliva moč.

Zaradi močnega dežja grozijo poplave in slavnostno odprtje luksuzne restavracije je odpovedano. V restavraciji so se zbrali njen lastnik Janko, njegova žena, od katere se pravkar ločuje, in njegova nova partnerica. Pozneje se jim pridruži še dekle, ki jo je Jankov sin nedavno zapustil, ker odhaja v Ameriko. Jankov oče se medtem v bolnici poslavlja od življenja.

Gre za dramo o poslavljanju, o odhajanju, o zapuščanju znanega, kar je zmeraj boleče in povezano z negotovostjo. Glavni junak Janko je melanholičen – in komičen. Je tudi prestrašen – in kot tak vreden pomilovanja. Priča smo pripovedi o človeških slabostih, krhkosti odnosov in nemoči. O strahu pred življenjem in strahu pred spremembami – tako pred neizbežnimi (ločevanje otrok od staršev, staranje, smrt) kot tistimi, za katere se odločamo sami (nova zveza, selitev v tujino).

"To je igra, v kateri se nič ne zgodi. To ne pomeni, da stoji na mestu ali da se v njej kar naprej ponavlja isto (čeprav se tudi marsikaj ponovi), niti ni abstraktna ali programsko izpraznjena, prav nasprotno, Martinićeva igra ustvari vtis avtentičnega življenja, zdi se, da se odvija naravno kot življenje samo (čeprav so v dramaturgiji momenti, ki jih je podedovala od drame absurda, vendar so temeljito preobraženi v drugačno logiko), saj sledi nenačrtovanim vzgibom svojih likov, ki so se znašli v neki posebni, pa vendar povsem življenjski situaciji," je v gledališkem listu zapisala prevajalka in dramaturginja Diana Koloini.

Ivor Martinić je eden najprodornejših hrvaških dramatikov mlajše generacije. Njegove igre uspešno uprizarjajo tudi številna gledališča v Španiji in Južni Ameriki. Zadnja leta živi v Barceloni. V MGL sta bili uprizorjeni že dve njegovi besedili: Drama o Mirjani in tistih okrog nje (2005) in Ko je otrok bil otrok (2015). Igra Le zaljubiti se ne smemo je bila krstno uprizorjena v Zagrebškem gledališču mladih septembra 2019.

Igrajo: Boris Ostan, Bernarda Oman, Iva Krajnc Bagola in Lara Wolf. Prevajalka in dramaturginja: Diana Koloini, scenograf: Matej Filipčič, kostumografka: Belinda Radulović, avtorica glasbene opreme: Darja Hlavka Godina, lektorica: Maja Cerar, oblikovalec svetlobe: Boštjan Kos, oblikovalec zvoka: Tomaž Božič, režiser spletnega prenosa: Klemen Dvornik.